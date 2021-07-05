Galatasaray'dan Stanciu atağı! 10 numara Çekya'da bulundu
Galatasaray transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Göreve gelen yeni yönetimin geçtiğimiz hafta borçları kapatarak transfer tahtasının açılmasını sağladığı açıklanırken, bu hafta bombaların patlaması bekleniyor. Çekya basınının iddiasına göre sarı-kırmızılı ekip aradığı 10 numarayı bu ülkede buldu. İşte detaylar...
05.07.2021 15:22
- Son Güncelleme: 05.07.2021 15:22
Galatasaray orta alana yapmayı planladığı transferler için çalışmalarını dört koldan sürdürürken, Çek basınından flaş bir iddia geldi.
Sport.cz isimli internet sitesine göre Sarı-Kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan Nicolae Stanciu'nin transferi için masaya oturdu.
"Slavia Prag kilit oyuncularından birisi kaybedecek mi? Teklif yurt dışından geldi" ifadesini kullanan internet sitesi Galatasaray'ın pazarlıklarını sürdürdüğünü belirtti.
Slavia Prag ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Rumen yıldız için Çek kulübünün 5 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtiliyor.
2019 yılının Ocak ayında Stanciu'yu 10 milyon Euro'ya Suudi kulübü Al Ahli'ye satan Slavia Prag ardından müthiş bir transfer başarısına imza atarak Rumen yıldızı 7 ay sonra 4 milyon Euro'ya yeniden kadrosuna kattı.
Rumen Milli Takımı'nın banko oyuncularından biri olan 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Çek Ligi'nde 30 maçta 12 gol ve 6 asistlik harika bir performans sergiledi.
Stanciu daha önce Anderlecht ve Steaua Bükreş formalarını da giydi.