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Galatasaray'dan Stanciu atağı! 10 numara Çekya'da bulundu

Galatasaray transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Göreve gelen yeni yönetimin geçtiğimiz hafta borçları kapatarak transfer tahtasının açılmasını sağladığı açıklanırken, bu hafta bombaların patlaması bekleniyor. Çekya basınının iddiasına göre sarı-kırmızılı ekip aradığı 10 numarayı bu ülkede buldu. İşte detaylar...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
05.07.2021 15:22 - Son Güncelleme: 05.07.2021 15:22
Galatasaray'dan Stanciu atağı! 10 numara Çekya'da bulundu

Galatasaray orta alana yapmayı planladığı transferler için çalışmalarını dört koldan sürdürürken, Çek basınından flaş bir iddia geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Stanciu atağı! 10 numara Çekya'da bulundu

Sport.cz isimli internet sitesine göre Sarı-Kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan Nicolae Stanciu'nin transferi için masaya oturdu.

Galatasaray'dan Stanciu atağı! 10 numara Çekya'da bulundu

"Slavia Prag kilit oyuncularından birisi kaybedecek mi? Teklif yurt dışından geldi" ifadesini kullanan internet sitesi Galatasaray'ın pazarlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

Galatasaray'dan Stanciu atağı! 10 numara Çekya'da bulundu

Slavia Prag ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Rumen yıldız için Çek kulübünün 5 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtiliyor.

Galatasaray'dan Stanciu atağı! 10 numara Çekya'da bulundu

2019 yılının Ocak ayında Stanciu'yu 10 milyon Euro'ya Suudi kulübü Al Ahli'ye satan Slavia Prag ardından müthiş bir transfer başarısına imza atarak Rumen yıldızı 7 ay sonra 4 milyon Euro'ya yeniden kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan Stanciu atağı! 10 numara Çekya'da bulundu

Rumen Milli Takımı'nın banko oyuncularından biri olan 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Çek Ligi'nde 30 maçta 12 gol ve 6 asistlik harika bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan Stanciu atağı! 10 numara Çekya'da bulundu

Stanciu daha önce Anderlecht ve Steaua Bükreş formalarını da giydi.