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Galatasaray'da 26 milyon TL'lik pişmanlık! Yedlin'in bileti kesildi

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadroya kattığı DeAndre Yedlin'den beklediğini bulamadı. Özellikle savunmadaki zaafıyla sınıfta kalan hücumda da beklenen etkiyi yapamayan ABD'li oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyor.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
05.07.2021 13:34 - Son Güncelleme: 05.07.2021 13:34
Galatasaray'da 26 milyon TL'lik pişmanlık! Yedlin'in bileti kesildi

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer olan ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, beklentilerin altında kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da 26 milyon TL'lik pişmanlık! Yedlin'in bileti kesildi

Cimbom, 6 ay geçmeden sağ bek transferi için düğmeye bastı.

Galatasaray'da 26 milyon TL'lik pişmanlık! Yedlin'in bileti kesildi

Omar Elabdellaoui'nin 31 Aralık 2020'de geçirdiği talihsiz kaza sonrası Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin, performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi bir türlü başaramadı.

Galatasaray'da 26 milyon TL'lik pişmanlık! Yedlin'in bileti kesildi

Yedlin'in sezon öncesi hazırlık kampındaki görüntüsünü yeterli bulmayan Terim ve kurmayları sağ beke takviye yapılmasını kararlaştırdı.

Galatasaray'da 26 milyon TL'lik pişmanlık! Yedlin'in bileti kesildi

ABD'li futbolcudan istediğini alamamasına karşılık Yedlin'e 2.5 yıl için 26 milyon TL ödemeyi taahhüt eden Galatasaray, büyük bir mali yükün altında kaldı.

Galatasaray'da 26 milyon TL'lik pişmanlık! Yedlin'in bileti kesildi

Sarı-Kırmızılılar ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan DeAndre Yedlin'in transferi Galatasaray'da büyük pişmanlık yarattı.

Galatasaray'da 26 milyon TL'lik pişmanlık! Yedlin'in bileti kesildi

Galatasaray'da ilk 11'de düşünülmeyen ABD'li oyuncunun, sağ bek takviyesi yapıldıktan sonra gönderilecekler listesine ekleneceği aktarıldı.