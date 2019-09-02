Galatasaray transferde vites yükseltti! İşte isim isim 2020 model "Aslanlar"
Son şampiyon Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala trasfer bombalarını üst üste patlattı! Sarı-Kırmızılılar son olarak Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı. Aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu son ulaşan Sarı-Kırmızılılar dev transferi İstanbul'a getirdi. İşte Galatasaray'ın son dakika transferleri ve 2020 model "Aslanlar"...
02.09.2019 09:40
- Son Güncelleme: 02.09.2019 09:40
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