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Galatasaray transferde vites yükseltti! İşte isim isim 2020 model "Aslanlar"

Son şampiyon Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala trasfer bombalarını üst üste patlattı! Sarı-Kırmızılılar son olarak Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı. Aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu son ulaşan Sarı-Kırmızılılar dev transferi İstanbul'a getirdi. İşte Galatasaray'ın son dakika transferleri ve 2020 model "Aslanlar"...

02.09.2019 09:40 - Son Güncelleme: 02.09.2019 09:40
Galatasaray transferde vites yükseltti! İşte isim isim 2020 model Aslanlar

Transfer sezonunun bitimine az bir süre kala Galatasaray transferde atağa kalktı.Son şampiyon Galatasaray, transfer bombalarını üst üste patlattı.

Galatasaray transferde vites yükseltti! İşte isim isim 2020 model Aslanlar

Aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu son ulaşan Sarı-Kırmızılılar dev transferi dün İstanbul'a getirdi.

Galatasaray transferde vites yükseltti! İşte isim isim 2020 model Aslanlar

Birçok transferle görüşmelerini de sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bu transferin ardından bir KAP bildiriminde daha bulundu.

Galatasaray transferde vites yükseltti! İşte isim isim 2020 model Aslanlar

Aslan Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Florin Andone'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray transferde vites yükseltti! İşte isim isim 2020 model Aslanlar

İşte Sarı-Kırmızılılar'ın isim isim transfer analizi ve detaylar...

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