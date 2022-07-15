Galatasaray'dan sağ beke Serge Aurier bombası!
Gelecek sezon şampiyonluk için mücadele vermeyi planlayan ve transfer konusunda ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, sağ bek oyuncusu Sacha Boey ile yollarını ayırmayı planlıyor. Oyuncunun yerini doldurmak için ise flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...
15.07.2022 15:55 - Son Güncelleme: 15.07.2022 15:55
Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da, Sacha Boey'i gönderip yerine kaliteli bir isim getirilmesi planlanıyor.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİM
İddiaya göre Galatasaray, Villareal'den ayrılan dünyaca ünlü sağ bek oyuncusu Serge Aurier ile ilgileniyor.