Vav TV İzle
Haberler Spor Galatasaray'dan sağ beke Serge Aurier bombası!

Galatasaray'dan sağ beke Serge Aurier bombası!

Gelecek sezon şampiyonluk için mücadele vermeyi planlayan ve transfer konusunda ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, sağ bek oyuncusu Sacha Boey ile yollarını ayırmayı planlıyor. Oyuncunun yerini doldurmak için ise flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

15.07.2022 15:55 - Son Güncelleme: 15.07.2022 15:55
Galatasaray’dan sağ beke Serge Aurier bombası!

Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da, Sacha Boey'i gönderip yerine kaliteli bir isim getirilmesi planlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’dan sağ beke Serge Aurier bombası!

Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, forvet, orta saha ve sağ beke transfer yapmayı hedefliyor.

Galatasaray’dan sağ beke Serge Aurier bombası!

Sağ bek transferi konusunda Fransa'nın RTL France gazetesinden flaş bir iddia gündeme bomba gibi oturdu.

Galatasaray’dan sağ beke Serge Aurier bombası!

DÜNYACA ÜNLÜ İSİM

İddiaya göre Galatasaray, Villareal'den ayrılan dünyaca ünlü sağ bek oyuncusu Serge Aurier ile ilgileniyor.

Galatasaray’dan sağ beke Serge Aurier bombası!

KARARINI VERECEK

Haberde yıldız futbolcunun kararını önümüzdeki hafta vereceği belirtildi.

SON DAKİKA