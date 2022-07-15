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Beşiktaş Avusturya'daki son hazırlık maçında Mainz 05'i Cenk Tosun'un golüyle yendi

Beşiktaş, Avusturya kampındaki 3'üncü ve son hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden Cenk Tosun'un 24'üncü dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

DHA
15.07.2022 23:20 - Son Güncelleme: 15.07.2022 23:20
Beşiktaş Avusturya’daki son hazırlık maçında Mainz 05’i Cenk Tosun’un golüyle yendi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Viktoria Plzen maçının 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti.

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Beşiktaş Avusturya’daki son hazırlık maçında Mainz 05’i Cenk Tosun’un golüyle yendi

Fransız teknik adam, Boyd'un yerine Kevin N'Koudou'yu ilk 11'de görevlendirdi. Ismael, Mainz 05 karşısında; Ersin Destanoğlu- Necip Uysal, Welinton, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson, Umut Meraş, Emirhan Delibaş, N'Koudou ve Cenk Tosun 11'ni sahaya sürdü.

Beşiktaş Avusturya’daki son hazırlık maçında Mainz 05’i Cenk Tosun’un golüyle yendi

Siyah-beyazlılar, üstün oynadığı karşılaşmada 24'üncü dakikada Cenk Tosun'un tek golüyle Alman ekibini mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş Avusturya’daki son hazırlık maçında Mainz 05’i Cenk Tosun’un golüyle yendi

Salih'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımına galibiyeti getirdi.

Beşiktaş Avusturya’daki son hazırlık maçında Mainz 05’i Cenk Tosun’un golüyle yendi

Yarın sabah yapacağı antrenmanla Avusturya kampını noktalayacak olan siyah-beyazlılar, öğleden sonra İstanbul'a dönecek.

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