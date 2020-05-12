RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'dan forvete yeni bomba! İlk temas kuruldu

Bir süredir transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet mevkisi için arayışlarını hızlandırdı. Yeni sezonda Ryan Babel, Florin Andone ve Mbaye Diagne ile yollarını ayırma hazırlığı yapan sarı-kırmızılı ekip, bu bölgeye takviye yapmak için yollarını sıvadı. Sarı-kırmızılılara olumlu haber İspanya'dan geldi.

12.05.2020 09:23 - Son Güncelleme: 12.05.2020 09:23
Galatasaray'dan forvete yeni bomba! İlk temas kuruldu

Bir yandan ekonomik koşullara uyum sağlamaya çalışan Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan forvete yeni bomba! İlk temas kuruldu

Fotomaç'ın haberine göre kiralık sözleşmesi bitecek olan Andone'nin yerine düşünülen 22 yaşındaki forvet için İspanya'dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'dan forvete yeni bomba! İlk temas kuruldu

Sarı-kırmızılı takımın transfer hedefinde yer alan Luis Suarez'in kiralık olarak formasını giydiği Zaragoza bölgesinin yerel gazetesi El Periodico, Kolombiyalı golcü için Lazio'nun herhangi bir teklifi olmadığını, menajeriyle temas kurmadığını ve oyuncuyla ilgilenmediğini yazdı.

Galatasaray'dan forvete yeni bomba! İlk temas kuruldu

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Napoli ve Valencia dışında Atletico Madrid'in de Suarez ile anıldığı ancak bu takımların da herhangi bir ilgisi olmadığını belirtti.

Galatasaray'dan forvete yeni bomba! İlk temas kuruldu

Zaragoza'nın yeni bir kiralama dışında şansı kalmadığı ortamda Suarez için en ciddi rakiplerin Real Betis, Galatasaray ve Getafe olduğunu iddia etti.

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