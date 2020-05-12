Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcıları kim olacak? İspanyollar duyurdu
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Fatih Terim'in yardımcılığını üstelnen Hasan Şaş, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Hasan Şaş'ın istifası sonrası, Ümit Davala'nın da Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Peki Fatih Terim'in yardımcıları kim olacak? Sporseverler bu sorunun yanıtını ararken, İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Galatasaray'da yardımcı teknik direktörlük görevine getirilecek o isimler.
12.05.2020 11:39
- Son Güncelleme: 12.05.2020 11:39
İLK İSTİFA HASAN ŞAŞ'TAN!
Dün öğlen saatlerinden Hasan Şaş, sosyal medya hesabından paylaştığı "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..." sözleriyle istifa ettiğini duyurdu.
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