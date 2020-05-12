RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcıları kim olacak? İspanyollar duyurdu

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Fatih Terim'in yardımcılığını üstelnen Hasan Şaş, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Hasan Şaş'ın istifası sonrası, Ümit Davala'nın da Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Peki Fatih Terim'in yardımcıları kim olacak? Sporseverler bu sorunun yanıtını ararken, İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Galatasaray'da yardımcı teknik direktörlük görevine getirilecek o isimler.

12.05.2020 11:39 - Son Güncelleme: 12.05.2020 11:39
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcıları kim olacak? İspanyollar duyurdu

Galatasaray'da büyük değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sarı-kırmızılı ekip, futbol a takım medya koordinatörü Hande Sümertaş ile yollarını ayırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcıları kim olacak? İspanyollar duyurdu

Yaşanan bu gelişmenin ardından istifaların süreceği ve Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala'yla da yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcıları kim olacak? İspanyollar duyurdu

ALBAYRAK YALANLADI AMA...

Çıkan bu iddiaların ardından açıklamalarda bulunan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ise spekülasyonları yalanlamak adına şu ifadelerini kullandı:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcıları kim olacak? İspanyollar duyurdu

"Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. Bugün medyada konu olan 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcıları kim olacak? İspanyollar duyurdu

İLK İSTİFA HASAN ŞAŞ'TAN!

Dün öğlen saatlerinden Hasan Şaş, sosyal medya hesabından paylaştığı "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..." sözleriyle istifa ettiğini duyurdu.

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