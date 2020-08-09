Galatasaray'dan Falcao hamlesi! İşte masadaki teklif
Süper Lig'de kulüpler yeni sezon hazırlıklarına başlamak için gün sayarken, Galatasaray'da Falcao konusunda flaş bir gelişme yaşandı. TFF'nin limit kısıtlamasına uymak isteyen ve kadronun bütçesini indirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı yıldızdan indirim isteyeceği öğrenildi.
09.08.2020 11:43
- Son Güncelleme: 09.08.2020 11:43
Galatasaray Yönetimi, Radamel Falcao'dan büyük tartışmalara konu olan yıllık ücretinde indirim yapmasını isteyecek.
Cimbom, pandemi nedeniyle verilen arada yüzde 15'lik indirimi kabul eden Kolombiyalı forvete kalan iki yıldaki ücreti için de benzer bir teklif yapacak.
Milliyet'te yer alan habere göre, Falcao'ya pandemi ve Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalındığı için kulübün gelirlerinin düştüğü söylenecek ve yıllık ücretinde yüzde 15 daha indirim yapması istenecek.
Bu indirim gerçekleşmesi halinde bonuslar ve primler hariç yıllık 5 milyon euro neti olan Falcao'nun ücretinin 4 milyon 250 bin euroya indirilmesi anlamına geliyor.
Sezon başında uzun uğraşlar sonucu Monaco'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcunun kendisinden istenecek bu yeni fedakarlığı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.