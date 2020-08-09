Haberler Galeri Spor Galatasaray'dan Falcao hamlesi! İşte masadaki teklif

Galatasaray'dan Falcao hamlesi! İşte masadaki teklif

Süper Lig'de kulüpler yeni sezon hazırlıklarına başlamak için gün sayarken, Galatasaray'da Falcao konusunda flaş bir gelişme yaşandı. TFF'nin limit kısıtlamasına uymak isteyen ve kadronun bütçesini indirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı yıldızdan indirim isteyeceği öğrenildi.

09.08.2020 11:43 - Son Güncelleme: 09.08.2020 11:43
Galatasaray'dan Falcao hamlesi! İşte masadaki teklif

Galatasaray Yönetimi, Radamel Falcao'dan büyük tartışmalara konu olan yıllık ücretinde indirim yapmasını isteyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Falcao hamlesi! İşte masadaki teklif

Cimbom, pandemi nedeniyle verilen arada yüzde 15'lik indirimi kabul eden Kolombiyalı forvete kalan iki yıldaki ücreti için de benzer bir teklif yapacak.

Galatasaray'dan Falcao hamlesi! İşte masadaki teklif

Milliyet'te yer alan habere göre, Falcao'ya pandemi ve Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalındığı için kulübün gelirlerinin düştüğü söylenecek ve yıllık ücretinde yüzde 15 daha indirim yapması istenecek.

Galatasaray'dan Falcao hamlesi! İşte masadaki teklif

Bu indirim gerçekleşmesi halinde bonuslar ve primler hariç yıllık 5 milyon euro neti olan Falcao'nun ücretinin 4 milyon 250 bin euroya indirilmesi anlamına geliyor.

Galatasaray'dan Falcao hamlesi! İşte masadaki teklif

Sezon başında uzun uğraşlar sonucu Monaco'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcunun kendisinden istenecek bu yeni fedakarlığı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Formalı fotoğrafından sonra...
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Formalı fotoğrafından sonra...