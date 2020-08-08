Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Formalı fotoğrafından sonra...
Hiç kuşkusuz transfer dönemi ve öncesinin en çok konuşulan isimlerinden biri Mert Hakan Yandaş oldu. Demir Grup Sivasspor formasıyla gösterdiği başarılı performanslar göz dolduran Mert Hakan Yandaş devlerin iştahını kabarttı. Galatsaaray ve Fenerbahçe'yi bir transfer savaşına soktu. Önce Galatasarayla el sıkıştığı iddia edilen 25 yaşındaki genç yıldızın adresi Fenerbahçe oldu. Bunda Emre Belözoğlu faktörünün oldukça etkili olduğu biliniyor. Hal böyle oluna Mert Hakan Yandaş hakkında her detay merak edilir oldu. Araştırma yapanlarsa Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tweetleriyle karşılaştı. Mert Hakan'ın Galatasaray formalı fotoğrafına ve Galatasaray tweetlerine çok şaşıracaksınız.
Transfer döneminin belki en çok tartışılan isimlerinden biri yetenekli futbolcu Mert Hakan Yandaş oldu. 25 yaşındaki yıldız oyuncu önce Galatasaray ile anlaşıp ardından Fenerbahçe'ye gidince hakkında her detay merak edilen isimlerden biri oldu. Mert Hakan hakkında araştırma yapanlar Mert Hakan'ın Galatasaray formalı fotoğrafı ve Galatasaray tweetleriyle karşılaştı. İşte başta Mert Hakan Yandaş olmak üzere ünlü futbolcuların tuttukları takımlar.
Kenan Karaman
Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.
Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;
"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."