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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Formalı fotoğrafından sonra...

Hiç kuşkusuz transfer dönemi ve öncesinin en çok konuşulan isimlerinden biri Mert Hakan Yandaş oldu. Demir Grup Sivasspor formasıyla gösterdiği başarılı performanslar göz dolduran Mert Hakan Yandaş devlerin iştahını kabarttı. Galatsaaray ve Fenerbahçe'yi bir transfer savaşına soktu. Önce Galatasarayla el sıkıştığı iddia edilen 25 yaşındaki genç yıldızın adresi Fenerbahçe oldu. Bunda Emre Belözoğlu faktörünün oldukça etkili olduğu biliniyor. Hal böyle oluna Mert Hakan Yandaş hakkında her detay merak edilir oldu. Araştırma yapanlarsa Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tweetleriyle karşılaştı. Mert Hakan'ın Galatasaray formalı fotoğrafına ve Galatasaray tweetlerine çok şaşıracaksınız.

08.08.2020 16:57 - Son Güncelleme: 08.08.2020 16:57
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Formalı fotoğrafından sonra...

Transfer döneminin belki en çok tartışılan isimlerinden biri yetenekli futbolcu Mert Hakan Yandaş oldu. 25 yaşındaki yıldız oyuncu önce Galatasaray ile anlaşıp ardından Fenerbahçe'ye gidince hakkında her detay merak edilen isimlerden biri oldu. Mert Hakan hakkında araştırma yapanlar Mert Hakan'ın Galatasaray formalı fotoğrafı ve Galatasaray tweetleriyle karşılaştı. İşte başta Mert Hakan Yandaş olmak üzere ünlü futbolcuların tuttukları takımlar.

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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Formalı fotoğrafından sonra...

Merih Demiral

Hürriyet'in haberine göre; Yakın çevresi, genç oyuncu ve babasının 6-7 yıl öncesine kadar Galatasaraylı olduklarını, ancak Merih'in Fenerbahçe'de oynaması ve özellikle annesinin cenazesine bütün takımın katılmasının ardından ikisinin de sıkı Fenerbahçeli olduklarını söylüyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Formalı fotoğrafından sonra...

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu "Hakan çocukluğundan beri Galatasaray'ı tutuyor ama sonuçta profesyonel düşünmek gerek. Hangi takım Hakan'a değer verirse oda çıkar göğsünü gere gere en iyi şekilde temsil eder" demişti.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Formalı fotoğrafından sonra...

Kenan Karaman

Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.

Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;

"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Formalı fotoğrafından sonra...

Emre Akbaba

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