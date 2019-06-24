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Beşiktaş'a Juventuslu yıldız geliyor! (Son dakika Beşiktaş transfer haberleri)

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Juventus'un Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira'yı listeye alan siyah beyazlı kulüp, 32 yaşındaki yıldız için girişimlere başladı.

24.06.2019 09:48 - Son Güncelleme: 24.06.2019 09:49
Beşiktaş'a Juventuslu yıldız geliyor! (Son dakika Beşiktaş transfer haberleri)

Siyah beyazlı kulüpte Sami Khedira hareketliliği yaşanmaya başladı. Sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın gündemine gelen Alman orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı kaydedildi.

Beşiktaş'a Juventuslu yıldız geliyor! (Son dakika Beşiktaş transfer haberleri)

İtalyan basınında da yer alan haberlere göre transfer komitesinin Juventus'la masaya oturup şartları sorduğu bildirildi.

Beşiktaş'a Juventuslu yıldız geliyor! (Son dakika Beşiktaş transfer haberleri)

İtalyan ekibinin yeni direktörü Maurizio Sarri'nin kadro planlamasında yer almayan 32 yaşındaki futbolcunun kesin olarak takımdan ayrılacağı belirtildi.

Beşiktaş'a Juventuslu yıldız geliyor! (Son dakika Beşiktaş transfer haberleri)

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Ancak Khedira'nın Beşiktaş'a sıcak bakmadığı buna karşın siyah-beyazlı yönetimin ise oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı dile getirildi.

Beşiktaş'a Juventuslu yıldız geliyor! (Son dakika Beşiktaş transfer haberleri)

Ayrıca usta krampon ile pek çok takımın ilgilendiği de ileri sürüldü. Khedira hakkında bir başka iddia ise Juventus'un oyuncu gitmek istemezse sözleşmesini feshedeceği şeklinde oldu.

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