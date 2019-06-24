Beşiktaş'a Juventuslu yıldız geliyor! (Son dakika Beşiktaş transfer haberleri)
Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Juventus'un Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira'yı listeye alan siyah beyazlı kulüp, 32 yaşındaki yıldız için girişimlere başladı.
24.06.2019 09:48
- Son Güncelleme: 24.06.2019 09:49
Siyah beyazlı kulüpte Sami Khedira hareketliliği yaşanmaya başladı. Sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın gündemine gelen Alman orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı kaydedildi.
İtalyan basınında da yer alan haberlere göre transfer komitesinin Juventus'la masaya oturup şartları sorduğu bildirildi.
İtalyan ekibinin yeni direktörü Maurizio Sarri'nin kadro planlamasında yer almayan 32 yaşındaki futbolcunun kesin olarak takımdan ayrılacağı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Ancak Khedira'nın Beşiktaş'a sıcak bakmadığı buna karşın siyah-beyazlı yönetimin ise oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı dile getirildi.
Ayrıca usta krampon ile pek çok takımın ilgilendiği de ileri sürüldü. Khedira hakkında bir başka iddia ise Juventus'un oyuncu gitmek istemezse sözleşmesini feshedeceği şeklinde oldu.