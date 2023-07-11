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Galatasaray'da Zaniolo'ya dudak uçuklatan teklif!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ve Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle taraftarların kalbinde taht kuran Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılabilir. Gelen son bilgilere göre İtalyan yıldıza dudak uçuklatan teklif yapıldı. İşte Zaniolo ve Galatasaray'a teklif edilen o rakamlar...

11.07.2023 11:21 - Son Güncelleme: 11.07.2023 11:21
Galatasaray’da Zaniolo’ya dudak uçuklatan teklif!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti.

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Galatasaray’da Zaniolo’ya dudak uçuklatan teklif!

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon başında Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi yıldızları renklerine bağlayarak gündem olmuştu.

Galatasaray’da Zaniolo’ya dudak uçuklatan teklif!

Ara transfer döneminde de hız kesmeyen Cimbom, yine dünya çapında gündem olan bir transfere imza atmıştı.

Galatasaray’da Zaniolo’ya dudak uçuklatan teklif!

Galatasaray, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.

Galatasaray’da Zaniolo’ya dudak uçuklatan teklif!

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

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