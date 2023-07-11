Galatasaray'da Zaniolo'ya dudak uçuklatan teklif!
Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ve Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle taraftarların kalbinde taht kuran Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılabilir. Gelen son bilgilere göre İtalyan yıldıza dudak uçuklatan teklif yapıldı. İşte Zaniolo ve Galatasaray'a teklif edilen o rakamlar...
11.07.2023 11:21 - Son Güncelleme: 11.07.2023 11:21
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti.
Ara transfer döneminde de hız kesmeyen Cimbom, yine dünya çapında gündem olan bir transfere imza atmıştı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.