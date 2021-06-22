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Galatasaray'dan yıldız operasyonu! Transferi İspanyol basını duyurdu

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da teknik direktör ve başkan konusundaki belirsizliğin sona ermesinin ardından transferde vites yükseldi. Fatih Terim'in Florya'da işbaşı yapması sonrası transfer listesindeki isimler üzerine yoğunlaşıldı. Takıma doğrudan katkı verecek isim arayışında olan sarı-kırmızılı ekipte Brezilyalı Paulinho ismi gündeme geldi. Guangzhou FC'den ayrılan yıldız isim için Galatasaray'ın transferde 2 rakibi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

22.06.2021 16:55 - Son Güncelleme: 22.06.2021 16:55
Galatasaray'dan yıldız operasyonu! Transferi İspanyol basını duyurdu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Başkanlık seçimini kazanan ve yönetim kuruluyla birlikte mazbatasını alan Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edeceklerini duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan yıldız operasyonu! Transferi İspanyol basını duyurdu

Sarı-kırmızılılarda tecürbeli çalıştırıcının yeniden takıma dönmesiyle birlikte teknik direktör konusundaki belirsizlik de son buldu. Tüm bu gelişmelerin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'dan yıldız operasyonu! Transferi İspanyol basını duyurdu

PAULINHO GÜNDEME ALINDI
Aslan'ın son olarak Çin ekibi Guangzhou FC forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan yıldız operasyonu! Transferi İspanyol basını duyurdu

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde sarı-kırmızılıların transfer gündemine yer aldığı 32 yaşındaki futbolcu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

Galatasaray'dan yıldız operasyonu! Transferi İspanyol basını duyurdu

FLAMENGO VE ATLETICO MADRID DE İLGİLENİYOR
Haberde Paulinho ile Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid ve Flamengo'nun da ilgilendiği belirtildi.