Galatasaray'dan yıldız operasyonu! Transferi İspanyol basını duyurdu

Sarı-kırmızılılarda tecürbeli çalıştırıcının yeniden takıma dönmesiyle birlikte teknik direktör konusundaki belirsizlik de son buldu. Tüm bu gelişmelerin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.