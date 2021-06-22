Galatasaray'dan yıldız operasyonu! Transferi İspanyol basını duyurdu
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da teknik direktör ve başkan konusundaki belirsizliğin sona ermesinin ardından transferde vites yükseldi. Fatih Terim'in Florya'da işbaşı yapması sonrası transfer listesindeki isimler üzerine yoğunlaşıldı. Takıma doğrudan katkı verecek isim arayışında olan sarı-kırmızılı ekipte Brezilyalı Paulinho ismi gündeme geldi. Guangzhou FC'den ayrılan yıldız isim için Galatasaray'ın transferde 2 rakibi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Başkanlık seçimini kazanan ve yönetim kuruluyla birlikte mazbatasını alan Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edeceklerini duyurmuştu.