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Başkan Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe'de Paulo Fonseca ismi yeniden listenin başına yerleşti

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde daha önce ilk sırada yer alan Fonseca, Tottenham ile görüşmelere başlayınca yönetim alternatiflere yönelmişti. Ancak Portekizli teknik adam İngiliz kulübü ile anlaşamayınca görüşmeler yeniden başladı. Ali Koç, bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yeni hocayı netleştirmek için yoğun çaba harcadıklarını söyleyen Koç, "Adaylarda 3'e indik. Seçildiğimiz takdirde, seçim sonrasında açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

25.06.2021 06:01 - Son Güncelleme: 25.06.2021 06:01
Başkan Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe'de Paulo Fonseca ismi yeniden listenin başına yerleşti

Fenerbahçe'de yeniden Fonseca sesleri yükselmeye başladı. Başkan Ali Koç'un "Hocamız Portekiz ya da Alman ekolünden olacak" sözlerinin ardından yönetimin ilk görüştüğü isim olan Fonseca yeniden gündeme oturdu.

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Başkan Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe'de Paulo Fonseca ismi yeniden listenin başına yerleşti

Portekizli teknik adam Tottenham ile yaptığı görüşmeler sonrasında anlaşma sağlayamayınca Fenerbahçe dirsek temasına yeniden geçti.

Başkan Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe'de Paulo Fonseca ismi yeniden listenin başına yerleşti

1 HAFTA İÇİNDE KARAR VERECEK

Başkan Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe'de Paulo Fonseca ismi yeniden listenin başına yerleşti

Fonseca'ya teklifini yineleyen Sarı-Lacivertli yönetim Portekizli teknik adamdan kararını en kısa sürede vermesini istedi. Önümüzdeki 1 haftalık süreç oldukça kritik olacak.

Başkan Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe'de Paulo Fonseca ismi yeniden listenin başına yerleşti

Ancak tedbiri elden bırakmayan Fener yönetimi diğer adaylarla da görüşmelerine devam ediyor.