Başkan Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe'de Paulo Fonseca ismi yeniden listenin başına yerleşti
Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde daha önce ilk sırada yer alan Fonseca, Tottenham ile görüşmelere başlayınca yönetim alternatiflere yönelmişti. Ancak Portekizli teknik adam İngiliz kulübü ile anlaşamayınca görüşmeler yeniden başladı. Ali Koç, bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yeni hocayı netleştirmek için yoğun çaba harcadıklarını söyleyen Koç, "Adaylarda 3'e indik. Seçildiğimiz takdirde, seçim sonrasında açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
25.06.2021 06:01
- Son Güncelleme: 25.06.2021 06:01