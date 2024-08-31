Galatasaray'da transfer sezonunun en flaş hamlesi! İspanyol stoper Mario Hermoso ile 3 yıllık anlaşma tamam! İşte imza parası...

Galatasaray transferde yine büyük oynadı! Bu sezon Gabriel Sara, Ellias Jelert ve Ismail Jakobs'u transfer eden Sarı-Kırmızılılar, savunmanın göbeğine 29 yaşındaki Mario Hermoso'yu monte etti. İşte Galatasaray için transfer sezonunun en flaş hamlelerinden biri olarak değerlendirilen bu gelişmede İspanyol stoper Mario Hermoso'nun imza parası...