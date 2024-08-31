Galatasaray'da transfer sezonunun en flaş hamlesi! İspanyol stoper Mario Hermoso ile 3 yıllık anlaşma tamam! İşte imza parası...

Galatasaray transferde yine büyük oynadı! Bu sezon Gabriel Sara, Ellias Jelert ve Ismail Jakobs'u transfer eden Sarı-Kırmızılılar, savunmanın göbeğine 29 yaşındaki Mario Hermoso'yu monte etti. İşte Galatasaray için transfer sezonunun en flaş hamlelerinden biri olarak değerlendirilen bu gelişmede İspanyol stoper Mario Hermoso'nun imza parası...
Galatasaray transferde yine büyük oynadı...
Bu sezon Gabriel Sara, Ellias Jelert ve Ismail Jakobs'u transfer eden Sarı-Kırmızılılar, savunmanın göbeğine ise dünya markası bir ismi monte etti.
Cimbom, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol stoper Mario Hermoso ile anlaşmaya vardı. Cimbom, piyasa değeri 25 milyon Euro olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile 3 yıllık anlaştı.