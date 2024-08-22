Körpecik anne Sibel Can! Kızı Melisa Ural’a özel paylaşım geldi! Bikinili gençlik hali dikkat çekti! Hakan Ural’dan 2 çocuğu olmuştu...

Hakan Ural'dan iki, Sulhi Aksüt'ten ise bir evladı olan Sibel Can, kızı Melisa Ural'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Melisa'nın çocukluk yıllarına ait görselleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Söz konusu paylaşımda Sibel Can'ın bikinili gençlik hali de dikkat çekerek çok konuşuldu. Sibel Can'ın ardından bir paylaşım da baba Hakan Ural'dan geldi. Ural, Sibel Can'ın aksine kızının son halini paylaşarak doğum gününü kutladı.