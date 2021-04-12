Galatasaray'da transfer harekatı! Dikkat çeken Belhanda detayı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Galatasaray'da gözler önümüzdeki sezonun planlamasına çevrildi. Karagümrük beraberliği sonrası transfer operasyonunun düğmesine basan Fatih Terim, bir rapor hazırladı. İşte Terim'in istediği o isim ve dikkat çeken Belhanda detayı...
12.04.2021 17:40
- Son Güncelleme: 12.04.2021 17:40
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha aldı.
Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Cimbom, daha sonrasında çıktığı 6 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3. sıraya kadar geriledi.
Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen sarı-kırmızılılar bu maçlarda iyi bir performans sergileyemezken, geçiş oyunlarında yaşanan düşüş de gözle görülür seviyeye geldi.
BELHANDA SONRASI HÜCUM AKTİVİTESİ AZALDI
Sivasspor maçı sonrasında zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti.