Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor
Sezon başı transfer döneminde hayal kırıklığı yaratarak taraftarlarından büyük tepki çeken Galatasaray yönetimi kendisini affettirmek istiyor. Sarı kırmızılılar transfer çalışmalarını son sürat sürdürürken masada Batshuayi, Adam Szalai ve Dylan Bronn gibi isimler var.
8 Ocak 2019 Salı, 08:22:59
Güncelleme: 08:26:28
Galatasaray'da Gomis'in satılmasının ardından yılan hikayesine dönen forvet transferinde yeni bir isim daha gündeme geldi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için harekete geçtiği iddia edildi.
Bonservisi Chelsea'de olan ve şu anda Valencia'da kiralık olarak forma giyen Batshuayi için transfer çalışmalarına başladığı öne sürüldü.
VALENCIA'DA ETKİLİ OLAMADI
Sarı-kırmızılıların, Valencia yetkilisi Longoria ile Batsuhayi'nin kiralık feshini görüşerek Chelsea üzerinden oyuncuyu kiralık almak istediği belirtiliyor.
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