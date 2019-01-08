Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor

Sezon başı transfer döneminde hayal kırıklığı yaratarak taraftarlarından büyük tepki çeken Galatasaray yönetimi kendisini affettirmek istiyor. Sarı kırmızılılar transfer çalışmalarını son sürat sürdürürken masada Batshuayi, Adam Szalai ve Dylan Bronn gibi isimler var.

8 Ocak 2019 Salı, 08:22:59 Güncelleme: 08:26:28
Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor

Galatasaray'da Gomis'in satılmasının ardından yılan hikayesine dönen forvet transferinde yeni bir isim daha gündeme geldi.

Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor

Sarı-kırmızılı yönetimin, Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için harekete geçtiği iddia edildi.

Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor

Bonservisi Chelsea'de olan ve şu anda Valencia'da kiralık olarak forma giyen Batshuayi için transfer çalışmalarına başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor

VALENCIA'DA ETKİLİ OLAMADI
Sarı-kırmızılıların, Valencia yetkilisi Longoria ile Batsuhayi'nin kiralık feshini görüşerek Chelsea üzerinden oyuncuyu kiralık almak istediği belirtiliyor.

Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor

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