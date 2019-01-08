Fenerbahçe'de yeni gündem Giuseppe Rossi

Slimani ve Frey gibi yeni transferlerin performansından memnun olmayan ve gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen İtalyan golcü Gabbiadini'nin ardından bir İtalyan forvetin ismi daha masaya geldi.

8 Ocak 2019 Salı, 08:32:35 Güncelleme: 08:33:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





