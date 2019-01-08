Fenerbahçe'de yeni gündem Giuseppe Rossi

Slimani ve Frey gibi yeni transferlerin performansından memnun olmayan ve gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen İtalyan golcü Gabbiadini'nin ardından bir İtalyan forvetin ismi daha masaya geldi.

8 Ocak 2019 Salı, 08:32:35 Güncelleme: 08:33:43
Fenerbahçe'de yeni gündem Giuseppe Rossi

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gündeme gelen son ise İtalya'dan.

Fenerbahçe'de yeni gündem Giuseppe Rossi

Genoa ile sözleşmesini fesheden İtalyan golcü Giuseppe Rossi'nin Fenerbahçe'ye haber gönderdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni gündem Giuseppe Rossi

Bonservisi elinde olan İtalyan yıldızın Fenerbahçe'ye gelmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de yeni gündem Giuseppe Rossi

Rossi, kariyerinin en iyi dönemini İspanya'da Villarreal takımıyla yaşadı. Tecrübeli isim, 81 maçta forma giyerken 25 gole imza attı.

Fenerbahçe'de yeni gündem Giuseppe Rossi

İTALYA'YA GERİ DÖNDÜ
Burada gösterdiği başarılı performanstan sonra 10 milyon Euro bonservis bedeli ile Fiorentina'ya geçen Rossi, 42 maçta 19 gol kaydetti.

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