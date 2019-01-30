Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 4'ü birden gidiyor...

Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray'ın gündemi oldukça hareketli. Bir yandan Diagne'nin açıklanmasının yapılması beklenirken öte yandan takımdan ayrılacak isimler bir bir netleşiyor. En sürpriz isim ise genç yeteneklerden Yunus Akgün oldu. İşte Galatasaray'dan ayrılması beklenen isimler.

30.01.2019 16:46 - Son Güncelleme: 30.01.2019 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





