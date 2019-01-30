Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 4'ü birden gidiyor...
Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray'ın gündemi oldukça hareketli. Bir yandan Diagne'nin açıklanmasının yapılması beklenirken öte yandan takımdan ayrılacak isimler bir bir netleşiyor. En sürpriz isim ise genç yeteneklerden Yunus Akgün oldu. İşte Galatasaray'dan ayrılması beklenen isimler.
30.01.2019 16:46
- Son Güncelleme: 30.01.2019 17:07
Ara transfer döneminde Marcao, Emre Taşdemir ve Semih Kaya takıma dahil olmuştu.
Rodrigues ve Ozan Kabak ile transferle yollarını ayıran Galatasaray'da, toplamda 3 ayrılık yaşandı. Muhtemel olarak ise ayrılması muhtemel 1'i sürpriz olmak üzere 5 isim daha bulunyor...
Sarı kırmızılılarda kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz henüz kendilerine kulüp bulamadı.
Galatasaray'da uzun bir süredir futboldan uzak kalan ve aldığı yıllık ücretle gündemden hiç düşmeyen Tarık Çamdal'ın da sözleşmesi fesih edilmişti.
Gelen transfer teklifleriyle ayrılması gündemde olan 4 isimse şöyle;