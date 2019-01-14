Galatasaray'da sular durulmuyor! Garry Rodrigues'in ardından Belhanda da Al Ittihad ile anlaştı!
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Garry Rodrigues'i 10.25 milyon Dolar karşılığı Al Ittihad'a satan Galatarasay'da Younes Belhanda da Al Ittihad'a transfer oluyor. İşte detaylar...
14 Ocak 2019 Pazartesi, 20:04:20
Güncelleme: 20:43:58
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı transferler ile 22.şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.
Transfer döneminin başlamasından önce takımın direkt 11'inde yer alan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, Fatih Terim tarafından gözden çıkartılarak transfer listesine konulmuştu.
Serdar Aziz ve Eren Derdiyok gibi ilk 11'in değişilmez isimlerinden Garry Rodrigues de Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'a 10.25 milyon Dolar karşılığında satılmıştı.
Garry Rodrigues'in satışından elde edilen gelirin bir kısmı olan 3.5 milyon Euro ile Portekiz'in Chaves kulübünden Marcao'yu kadrosuna katan Galatasaray, Bursaspor'un serbest bıraktığı genç sol bek Emre Taşdemir'i de bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
BELHANDA AL ITTIHAD İLE ANLAŞTI
Sarı-kırmızılı taraftarlar forver transferi haberini beklerken uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan Younes Belhanda'da ciddi bir gelişme yaşandı.