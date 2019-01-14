Galatasaray'da sular durulmuyor! Garry Rodrigues'in ardından Belhanda da Al Ittihad ile anlaştı!

Garry Rodrigues'in satışından elde edilen gelirin bir kısmı olan 3.5 milyon Euro ile Portekiz'in Chaves kulübünden Marcao'yu kadrosuna katan Galatasaray, Bursaspor'un serbest bıraktığı genç sol bek Emre Taşdemir'i de bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.