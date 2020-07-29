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Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi! Amerika'dan resmi teklif geldi | Transfer haberleri

Süper Lig'i 6.sırada kapatan ve Avrupa dışı da kalan Galatasaray'da gözler yeni sezonda. Sezon başında Monaco'dan gelen Kolombiyalı Radamel Falcao bir türlü bekleneni verememiş, müzmin sakatlılığıyla taraftarı çileden çıkarmıştı. Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Radamel Falcao için MLS takımlarından Inter Miami'den resmi transfer teklifi geldi. Peki Radamel Facalo Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları.

29.07.2020 14:58 - Son Güncelleme: 29.07.2020 14:58
Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi! Amerika'dan resmi teklif geldi | Transfer haberleri

Galatasaray son yılların en büyük transfer bombasını patlatmış ve Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi! Amerika'dan resmi teklif geldi | Transfer haberleri

Transferiyle Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Radamel Falcao performansıyla ise hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi! Amerika'dan resmi teklif geldi | Transfer haberleri

Sezon başından beri yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Falcao, forma giydiği maçlarda ise takımına 10 gollük katkıda bulundu.

Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi! Amerika'dan resmi teklif geldi | Transfer haberleri

Galatasaray'ın pandemi sonrasında hayal kırıklığı yaratan performansına Falcao'nun sakatlığının eklenmesi teknik heyette büyük üzüntüye yol açtı.

Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi! Amerika'dan resmi teklif geldi | Transfer haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kolombiyalı dünya yıldızının ayrılığına onay verirken daha genç bir takım oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Radamel Falcao'nun adı özellikle ABD takımlarıyla anılmasının ardından flaş bir gelişme yaşanmıştı.

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