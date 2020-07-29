Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi! Amerika'dan resmi teklif geldi | Transfer haberleri
Süper Lig'i 6.sırada kapatan ve Avrupa dışı da kalan Galatasaray'da gözler yeni sezonda. Sezon başında Monaco'dan gelen Kolombiyalı Radamel Falcao bir türlü bekleneni verememiş, müzmin sakatlılığıyla taraftarı çileden çıkarmıştı. Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Radamel Falcao için MLS takımlarından Inter Miami'den resmi transfer teklifi geldi. Peki Radamel Facalo Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları.
29.07.2020 14:58
- Son Güncelleme: 29.07.2020 14:58
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