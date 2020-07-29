Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi! Amerika'dan resmi teklif geldi | Transfer haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kolombiyalı dünya yıldızının ayrılığına onay verirken daha genç bir takım oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Radamel Falcao'nun adı özellikle ABD takımlarıyla anılmasının ardından flaş bir gelişme yaşanmıştı.