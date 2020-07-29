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Transferin gözdesi Kaan Ayhan hakkında bilinmeyen gerçek! Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Kaan meğer...

Transfer döneminin açılması ardından Süper Lig'in sonra ermesiyle transfer hareketliliği başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda, transfer haberlerinde bazı isimlerin adı öne çıkıyor. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, İrfan Can Kahveci, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Arda Turan bu isimlerin başında gelirken Kaan Ayhan da pek çok takımın gündeminde. Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan son olarak da Galatasaray ile anlaştığı öne sürülen 25 yaşındaki stoper Kaan Ayhan hakkında araştırma yapanlar bu gerçeği öğrenince şaşırdı. İşte başta adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Kaan Ayhan olmak üzere futbolcuların memleketleri.

29.07.2020 13:15 - Son Güncelleme: 29.07.2020 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





