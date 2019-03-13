Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! Sinan Gümüş'ün kadroya alınmamasının nedeni belli oldu

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi yaşanıyor. Diagne ve Mitroglou transferi ile takımdaki yerini kaybeden Sinan Gümüş'ün Antalya maçı kadrosunda olmama nedeni ortaya çıktı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü ve bu nedenle kadroya alınmadığı iddia edildi. İşte detaylar...

13.03.2019 22:25 - Son Güncelleme: 13.03.2019 22:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





