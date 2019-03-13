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Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! Sinan Gümüş'ün kadroya alınmamasının nedeni belli oldu

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi yaşanıyor. Diagne ve Mitroglou transferi ile takımdaki yerini kaybeden Sinan Gümüş'ün Antalya maçı kadrosunda olmama nedeni ortaya çıktı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü ve bu nedenle kadroya alınmadığı iddia edildi. İşte detaylar...

13.03.2019 22:25 - Son Güncelleme: 13.03.2019 22:37
Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! Sinan Gümüş'ün kadroya alınmamasının nedeni belli oldu

Galatasaray'ın genç golcüsü Sinan Gümüş'ün, sarı kırmızılı takımın 5-0 kazandığı Antalyaspor maçının kadrosuna neden alınmadığı belli oldu.

Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! Sinan Gümüş'ün kadroya alınmamasının nedeni belli oldu

Son günlerin en çok konuşulan ismi Sinan Gümüş'le ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! Sinan Gümüş'ün kadroya alınmamasının nedeni belli oldu

Diagne ve Mitroglou transferi ile takımdaki yerini kaybeden Sinan Gümüş'ün Antalya maçı kadrosunda olmama nedeni ortaya çıktı.

Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! Sinan Gümüş'ün kadroya alınmamasının nedeni belli oldu

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü ve bu nedenle kadroya alınmadığı öğrenildi.

Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! Sinan Gümüş'ün kadroya alınmamasının nedeni belli oldu

Sarı kırmızılı ekip ile hala sözleşme imzalamayan Sinan Gümüş'ün sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidebileceği iddia edildi.

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