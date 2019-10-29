Galatasaray'da Radamel Falcao krizi derinleşiyor! Takvim, Falcao ile ilgili bomba gerçeği ortaya çıkardı
Galatasaray'da Falcao krizi derinleşiyor... Fatih Terim'in Falcao ile ilgili "Müsait olursa oynar" demesinin ardından doktor Yener İnce'nin sözleri gündemi sarstı. İnce gazetecilere "Falcao sakat değil" ifadesini kullandı. Bu sözlerin habere dönüşmesi sonrası İnce mecburen yalanlama yapmak zorunda kaldı. Fakat asıl bombayı TAKVİM patlattı... Yener İnce'nin Falcao'nun sakatlık problemini transfer öncesinde tespit ettiği ortaya çıktı. İnce hem Monaco kulübünden gelen sonuçlarda hem de İstanbul'da yapılan sağlık taramalarında Falcao'nun tendonunda çökme belirledi.
29.10.2019 07:57
- Son Güncelleme: 29.10.2019 07:57
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