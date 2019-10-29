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Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması: Bu ülkenin parçası olmayı denedim

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Kruse, "Buradaki insanlara saygımı göstermek istedim. Milli marşı öğrenmemin nedeni bu. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim" dedi.
Kruse, "İstiklal Marşı'nı bir önceki milli arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum. Odamda 3-4 hafta içinde öğrendim" ifadelerini kullandı.

29.10.2019 13:29 - Son Güncelleme: 29.10.2019 13:30
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması: Bu ülkenin parçası olmayı denedim

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Alman oyuncusu Max Kruse, Türkiye'de çok iyi karşılandığını ve buradaki insanlara saygısını göstermek için İstiklal Marşı'nı öğrendiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda açıklamaları yer alan Kruse, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması: Bu ülkenin parçası olmayı denedim

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray derbisinden önceki seremonide İstiklal Marşı'na eşlik eden 31 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'ye gelmek benim için doğru karardı. Burada 3 ayımı geçirdikten sonra bunu söyleyebilirim.

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması: Bu ülkenin parçası olmayı denedim

Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Herkes bana karşı çok iyi davrandı. Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Türkiye'nin en büyük kulübünden oynuyorum. Buradaki insanlara saygımı göstermek istedim. Milli marşı öğrenmemin nedeni bu. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması: Bu ülkenin parçası olmayı denedim

Türkiye'de insanların cana yakın olduğunu aktaran Kruse, "Buradaki insanlar çok iyi. Burada misafirperverlik Almanya'ya göre daha farklı. Almanya'da her şey başından sonuna kadar planlıdır. Burası biraz daha rahat. İnsanları da çok cana yakın." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması: Bu ülkenin parçası olmayı denedim

İstiklal Marşı'nı öğrenmenin kolay olmadığını aktaran sarı-lacivertli futbolcu, "İstiklal Marşı'nı bir önceki milli arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum. Odamda 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak hiç kolay değil. Özellikle de milli marşını öğrenmek kolay değil. Denedim ve amacıma ulaştım." şeklinde görüş belirtti.

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