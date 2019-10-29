Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması: Bu ülkenin parçası olmayı denedim

Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Herkes bana karşı çok iyi davrandı. Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Türkiye'nin en büyük kulübünden oynuyorum. Buradaki insanlara saygımı göstermek istedim. Milli marşı öğrenmemin nedeni bu. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim." diye konuştu.