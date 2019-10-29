Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması: Bu ülkenin parçası olmayı denedim
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Kruse, "Buradaki insanlara saygımı göstermek istedim. Milli marşı öğrenmemin nedeni bu. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim" dedi.
Kruse, "İstiklal Marşı'nı bir önceki milli arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum. Odamda 3-4 hafta içinde öğrendim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Alman oyuncusu Max Kruse, Türkiye'de çok iyi karşılandığını ve buradaki insanlara saygısını göstermek için İstiklal Marşı'nı öğrendiğini söyledi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda açıklamaları yer alan Kruse, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Herkes bana karşı çok iyi davrandı. Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Türkiye'nin en büyük kulübünden oynuyorum. Buradaki insanlara saygımı göstermek istedim. Milli marşı öğrenmemin nedeni bu. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim." diye konuştu.
İstiklal Marşı'nı öğrenmenin kolay olmadığını aktaran sarı-lacivertli futbolcu, "İstiklal Marşı'nı bir önceki milli arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum. Odamda 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak hiç kolay değil. Özellikle de milli marşını öğrenmek kolay değil. Denedim ve amacıma ulaştım." şeklinde görüş belirtti.