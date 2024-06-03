Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tarihe geçen unutulmaz 100 sözü!

Dünyanın en saygın teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho, Roma'dan sonra Fenerbahçe'nin başına geçmeyi kabul etti. Sarı lacivertli yönetim uzun süren görüşmelerin ardından Portekizli çalıştırıcı dün akşam 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Binlerce taraftar önünde düzenlenen imza töreninde Portekizli çalıştırıcı dikkat çeken ifadeler kullandı.
Portekizli teknik direktör, kulübün televizyon kanalına yaptığı açıklamada, birlikte hareket etmenin önemine değinerek, "Aile gibi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular, hocalar, direktörler, herkes beraber hareket etmeli. Elbette bu beraberlik ve destek güzel zamanlarda kolaydır ama biraz yara aldığınız zaman daha fazla beraber olunması gerekiyor.