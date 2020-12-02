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Galatasaray'da kritik zirve! Transfer ateşi yandı! 3 imza, 1 ayrılık...

Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u iyi bir oyunla mağlup eden Galatasaray, zirve yarışına tutundu. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılı ekip devre arası transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Bu doğrultuda bir rapor hazırlayan Fatih Terim, raporu yönetime sunarken; ocak ayında 3 takviye için kollar sıvandı.

02.12.2020 09:35 - Son Güncelleme: 02.12.2020 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





