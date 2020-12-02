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Galatasaray'da kritik zirve! Transfer ateşi yandı! 3 imza, 1 ayrılık...
Galatasaray'da kritik zirve! Transfer ateşi yandı! 3 imza, 1 ayrılık...
Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u iyi bir oyunla mağlup eden Galatasaray, zirve yarışına tutundu. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılı ekip devre arası transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Bu doğrultuda bir rapor hazırlayan Fatih Terim, raporu yönetime sunarken; ocak ayında 3 takviye için kollar sıvandı.
02.12.2020 09:35
- Son Güncelleme: 02.12.2020 09:35
Süper Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla geçen Galatasaray, zirve yarışına yeniden ortak olmuştu.
Sarı-kırmızılı takımda yönetim, devre arası transfer dönemi planlarından vazgeçmedi. Yeni Asır'da yer alan habere göre ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim bugün bir araya gelecek.
Takımın antrenman tesislerinin bulunduğu Florya'da transfer zirvesi gerçekleştirecek olan ikili, çalışmalarda gelinen son aşaması değerlendirecek.
Galatasaray'da, ocak ayı transfer döneminde şimdilik bir forvet, bir kanat oyuncusu ve bir orta saha takviyesi düşünülüyor. Oyuncu satışı gerçekleşirse bu listenin genişleyebileceği ifade ediliyor.
Tecrübeli teknik adamın, scout ekibi ile sık sık görüştüğü ve kendisine sunulan isimleri takibe aldığı kaydedildi.
Bu arada sarı-kırmızılı takımda ocak ayındaki takviyelerin yanı sıra bir de ayrılık yaşanabilir. İddialara göre Terim, beklediği verimi alamadığı Nijeryalı orta saha Etebo ile yolların ayrılmasını istedi.