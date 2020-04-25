RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Spor Galatasaray'da koronavirüs indirimi krizi! 4 isimle yollar ayrılacak

Galatasaray'da koronavirüs indirimi krizi! 4 isimle yollar ayrılacak

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesi sonrasında kulüpler ekonomik zorluklar yaşamaya başladı. Coronavirüs krizi için formüller üreten spor kulüpleri ilk olarak futbolcularına, maaş indirimine gitmeleri yönünde teklifte bulunmuştu. Bunlardan biri de Galatasaray. Maaş indirimi teklifine kadar şu ana kadar, sadece Fernando Muslera ve Selçuk İnan'dan yanıt alan Galatasaray, önümüzdeki günlerde 4 isimler yollarını ayırabilir. İşte detaylar.

25.04.2020 11:17 - Son Güncelleme: 25.04.2020 11:17
Galatasaray'da koronavirüs indirimi krizi! 4 isimle yollar ayrılacak

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüsü futbolu da vurdu. Avrupa'nın birçok ligi ertelenirken, kulüpler mali anlamda sıkıntıya girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da koronavirüs indirimi krizi! 4 isimle yollar ayrılacak

Mali anlamda sorun yaşayan takımlardan biri de Galatasaray oldu. Öyle ki Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, ''Türkiye'de corona virüsün en fazla etkilenen takımlardan biriyiz'' açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray'da koronavirüs indirimi krizi! 4 isimle yollar ayrılacak

Corona virüsünün etkilerini en aza indirmegemek için kolları sıvayan sarı-kırmızılı kurmaylar, futbolcu maaşlarında indirime gidilmesine karar verdi.

Galatasaray'da koronavirüs indirimi krizi! 4 isimle yollar ayrılacak

SADECE 2 İSİMDEN OLUMLU YANIT

Yüksek ücret alan oyuncularından 'feda' yapmasını isteyen Galatasaray yönetimi 2 isim haricinde beklediği dönüşü alamadı.

Galatasaray'da koronavirüs indirimi krizi! 4 isimle yollar ayrılacak

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da feda krizi tırmanıyor. Selçuk İnan ve Muslera dışında diğer oyunculardan ses çıkmamasından rahatsız olan sarı-kırmızılılar, radikal kararlar alabilir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hayatı, serveti, eşi ve her şeyiyle bir fenomen! Cristiano Ronaldo'nun garajındaki arabalar dudak uçuklatıyor
Hayatı, serveti, eşi ve her şeyiyle bir fenomen! Cristiano Ronaldo'nun garajındaki arabalar dudak uçuklatıyor