Galatasaray'da koronavirüs indirimi krizi! 4 isimle yollar ayrılacak
Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesi sonrasında kulüpler ekonomik zorluklar yaşamaya başladı. Coronavirüs krizi için formüller üreten spor kulüpleri ilk olarak futbolcularına, maaş indirimine gitmeleri yönünde teklifte bulunmuştu. Bunlardan biri de Galatasaray. Maaş indirimi teklifine kadar şu ana kadar, sadece Fernando Muslera ve Selçuk İnan'dan yanıt alan Galatasaray, önümüzdeki günlerde 4 isimler yollarını ayırabilir. İşte detaylar.
25.04.2020 11:17
- Son Güncelleme: 25.04.2020 11:17
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