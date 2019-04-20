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Galatasaray'da koca bir hayal kırıklığı! Diagne yolcu

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne, büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Kalan maçlarda bir varlık göstermezse Diagne yolcu! Oyuncunun menajeri Diagne'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

20.04.2019 10:53 - Son Güncelleme: 20.04.2019 10:57
Galatasaray'da koca bir hayal kırıklığı! Diagne yolcu

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'luk transferi Mbaye Diagne, performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Galatasaray'da koca bir hayal kırıklığı! Diagne yolcu

Ara transferin en flaş hamlesi olan ve sahadaki etkisiz performansıyla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki forvetin sezon sonunda Galatasaray'dan gönderileceği, takıma yeni ve etkili bir forvet taksiyesi yapılacağı kararı çıktı.

Galatasaray'da koca bir hayal kırıklığı! Diagne yolcu

Galatasaray, yaz transfer döneminde Gomis'i 6 milyon euroya Al-Hilal'e, Rodrigues'i de Al-İttihad'a 9 milyon euroya satmıştı.

Galatasaray'da koca bir hayal kırıklığı! Diagne yolcu

FFP gereği transferde 'sattığın kadar al' sınırlamasına takılan sarı-kırmızılılar, bu oyunculardan gelen para ile Emre Akbaba ve Diagne takviyelerinin bütçesini oluşturmuştu.

Galatasaray'da koca bir hayal kırıklığı! Diagne yolcu

Aslan'ın Galatasaray'ın gözü kulağı yine Suudi Arabistan'da olacak. Sezon sonu transfer stratejisi yine Arabistan'dan gelecek tekliflere göre belirlenecek.

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