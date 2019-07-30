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Galatasaray'da kamp raporu belli oldu! İşte Fatih Terim'in gönderilecekler listesi

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında yaptığı Avusturya kampını tamamlayan Galatasaray, kalan hazırlıklarını Türkiye'de sürdürecek. Avusturya kampında 3 hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, gönderilecek oyuncuları kafasında belirledi. İşte Galatasaray'ın kamp raporu ve Fatih Terim'in gönderilecekler listesi...

30.07.2019 10:04 - Son Güncelleme: 30.07.2019 10:04
Galatasaray'da kamp raporu belli oldu! İşte Fatih Terim'in gönderilecekler listesi

Şampiyon Galatasaray, Seefeld'de, 17 Temmuz'dan bu yana sıkı bir kamp dönemi geçirdi. Sarı-kırmızılılar Leipzig, Augsburg ve Bordeaux'yla hazırlık maçı oynadı.

Galatasaray'da kamp raporu belli oldu! İşte Fatih Terim'in gönderilecekler listesi

İlk iki maçı kaybeden Cimbom, kapanışı eksiklerine rağmen sarı-kırmızılı camiayı tatmin eden, Bordeaux galibiyetiyle yaptı.

Galatasaray'da kamp raporu belli oldu! İşte Fatih Terim'in gönderilecekler listesi

Fotomaç'ın haberine göre kampa damga vuran isimlerin başında yeni transfer Ryan Babel geldi. 32 yaşındaki Hollandalı yıldız, gelir gelmez ağabeylik misyonunu üstlenmesinin yanı sıra fiziksel seviyesi, kalitesi ve işlevselliğiyle dikkat çekti.

Galatasaray'da kamp raporu belli oldu! İşte Fatih Terim'in gönderilecekler listesi

JIMMY'NİN FORMASI GARANTİ
Sol kanatta klasını konuşturan, Leipzig'e 2 gol atan Babel, Bordeaux'ya karşı ileri uçta yer alırken, harika bir topuk golü kaydetti.

Galatasaray'da kamp raporu belli oldu! İşte Fatih Terim'in gönderilecekler listesi

Terim, Diagne'nin satılmasının, Mitroglou'nun ise hiç düşünülmediği ortamda, Falcao imza atana kadar Babel'i forvette oynatma kararı aldı.

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