Fenerbahçe'de transfer krizi! Ersun Yanal ile Ali Koç birbirine girdi

Süper Lig'e "mutlak şampiyonluk" parolası ile hazırlanan sarı-lacivertli ekipte beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Her fırsatta kadrosunun eksik olduğundan yakınan Ersun Yanal'a, Başkan Ali Koç'tan beklenmedik bir yanıt geldi. Transferlerin yetişmemesinden rahatsızlığını dile getiren Yanal'ı, "kadro yeterli bahane yok" diyerek adeta taraftarın önüne atan Ali Koç böylece olası bir başarısızlığın sorumluluğunu da üzerinden atmış oldu. İşte detaylar...

30.07.2019 10:15 - Son Güncelleme: 30.07.2019 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





