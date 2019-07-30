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Fenerbahçe'de transfer krizi! Ersun Yanal ile Ali Koç birbirine girdi

Süper Lig'e "mutlak şampiyonluk" parolası ile hazırlanan sarı-lacivertli ekipte beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Her fırsatta kadrosunun eksik olduğundan yakınan Ersun Yanal'a, Başkan Ali Koç'tan beklenmedik bir yanıt geldi. Transferlerin yetişmemesinden rahatsızlığını dile getiren Yanal'ı, "kadro yeterli bahane yok" diyerek adeta taraftarın önüne atan Ali Koç böylece olası bir başarısızlığın sorumluluğunu da üzerinden atmış oldu. İşte detaylar...

30.07.2019 10:15 - Son Güncelleme: 30.07.2019 10:16
Fenerbahçe'de transfer krizi! Ersun Yanal ile Ali Koç birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Ersun Yanal ile Ali Koç birbirine girdi

Transfer döneminin başında kadrosuna birçok yıldız ismi katan Kanarya'da yapılmayan transferler tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Ersun Yanal ile Ali Koç birbirine girdi

Kadronun eksikliğinden yakınan Teknik Direktör Ersun Yanal, memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Ersun Yanal ile Ali Koç birbirine girdi

Başkan Ali Koç'un bu duruma tepkisi beklenmedik oldu ve atışma başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de transfer krizi! Ersun Yanal ile Ali Koç birbirine girdi

Yanal, takviyelerin Audi Cup'a yetişmesini bekliyordu, Başkan Koç'tan, "Bahane yok" söylemi geldi, sakatlıklar da gerilimin tuzu biberi oldu. Başkan, 10-15 günde transferi bitirmek için düğmeye bastı.

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