Galatasaray'da ipler kopma noktasında! İstifası istenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz olağanüstü toplantı çağrısı yaptı

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in kriz yaratan sözleri sarı-kırmızılı yönetimi istifa çağrısına yöneltti. Mustafa Cengiz'in "Futbolcuların haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor." açıklamaları Florya ile ipleri kopma noktasına getirdi. Son dakika haberine göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine tüm kurullar yarın Türk Telekom Stadyumu'nda toplanacak.

17.04.2021 16:54 - Son Güncelleme: 17.04.2021 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





