Galatasaray'da ipler kopma noktasında! İstifası istenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz olağanüstü toplantı çağrısı yaptı
Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in kriz yaratan sözleri sarı-kırmızılı yönetimi istifa çağrısına yöneltti. Mustafa Cengiz'in "Futbolcuların haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor." açıklamaları Florya ile ipleri kopma noktasına getirdi. Son dakika haberine göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine tüm kurullar yarın Türk Telekom Stadyumu'nda toplanacak.
17.04.2021 16:54
- Son Güncelleme: 17.04.2021 16:57
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine tüm kurullar yarın Türk Telekom Stadyumu'nda toplanacak.
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz çok önemli bir karar aldı. Olaylı bir hafta geçiren sarı-kırmızılılarda dün olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapılmıştı.
Bu toplantıda 7 yönetici, başkan Mustafa Cengiz'den görev ve yetkilerinden çekilmesini istemiş ve onursal başkanlık önermişti. Öneri karşısında büyük şok yaşayan Cengiz ise geri adım atmamış, başkanlığa devam edeceğini söylemişti.
Yöneticilerin bu hamlesine karşılık başkan Mustafa Cengiz tüm kurullara haber gönderdi ve olağanüstü toplantı yapılacağını bildirdi.
Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler yarın stattaki toplantıya katılacak.