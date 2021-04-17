Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı fişini çekti! Bu espri futbol hayatına mal oldu
Fatih Terim'i nasıl bilirdiniz? Sert, sinirli, babacan, işinin ehli... Aslında hepsi. Adı Galatasaray ile özdeşleşen Fatih Terim zamanında çok fazla oyuncusunun ipini çekti. Türk futbolunun İmparator'u Fatih Terim Galatasaray'da ve Milli Takım'da teknik direktörlük yaptığı dönemlerde pek çok defa oyuncularla sorun yaşadı. Fatih Terim'in kara listesi hayli uzun...
17.04.2021 15:39
- Son Güncelleme: 17.04.2021 15:39
STEVEN NZONZI
Fatih Terim'in taktik isteklerini yerine getirmeyen ve ciddiyetsiz tavırlar gösteren Fransız futbolcunun Galatasaray'da mutlu olmadığı belirtiliyordu. Nitekim söylentiler doğru çıktı. Nzonzi, antrenmanlarda birçok kez ''Ben 30 milyon euroluk futbolcuyum'' derken bu disiplinsiz hareketlerin sürmesi ile kadro dışı bırakıldı.
Ardından Rennes yolunu tuttu.