Galatasaray'da hedef Falcao
Sezon başında istediği forveti bulamayan ve taraftarların büyük tepkisini çeken Galatasaray yönetimi kendisini hem Fatih Terim'e hem de taraftara affettirmek için kolları sıvadı. Yönetim, Monaco'da mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun peşine düştü.
21 Aralık 2018 Cuma, 09:12:56
Güncelleme: 09:13:58
Galatasaray'da artık gözler transfere çevrildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarları coşturacak, takıma maksimum katkı yapacak bir forvet transferi yapmanın hazırlıklarını yaparken gündemin ilk sırasında Radamel Falcao Garcia yer alıyor.
Cimbom, ünlü futbolcuyu kadrosuna katabilmek için şartlarını zorlarken Falcao cephesinden de sevindirici haberler gelmeye başladı.
TÜRKİYE LİGİNİ BİLİYOR
Falcao'nun Türkiye temsilcisi Fatih İlek, Radyospor'a bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.
Falcao'nun Galatasaray'a transfer olabileceğini belirten İlek, "Türkiye liginin heyecanlı olduğunu biliyor ve artık yeni bir maceraya soyunmak istiyor.