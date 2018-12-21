Galatasaray'da hedef Falcao

Sezon başında istediği forveti bulamayan ve taraftarların büyük tepkisini çeken Galatasaray yönetimi kendisini hem Fatih Terim'e hem de taraftara affettirmek için kolları sıvadı. Yönetim, Monaco'da mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun peşine düştü.

21 Aralık 2018 Cuma, 09:12:56 Güncelleme: 09:13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





