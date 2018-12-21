PSG'li Jese Rodriguez eski sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki...

Eski sevgilinizden intikam almak için en fazla ne yaparsınız... Paris Saint Germain'de forma giyen Jese Rodriguez, ayrıldığı sevgilisi Aurah Ruiz'den öyle bir intikam aldı ki akıllara zarar. İşte Jese Rodriguez'in intikam hikayesi.

21 Aralık 2018 Cuma, 09:19:16 Güncelleme: 09:38:12
PSG'li Jese Rodriguez eski sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki...

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında forma giyen Jese Rodriguez, saha içinden çok saha dışında yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 25 yaşındaki İspanyol futbolcu Jese Rodriguez, sevgilisi Aurah Ruiz'den ayrıldı.

PSG'li Jese Rodriguez eski sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki...

''BİZİ YARI YOLDA BIRAKTIN''

İkilinin hastanede yaşam savaşı veren Nyan isimli çocukları vardı. Ruiz, Jese'yi hayata tutunmaya çalışan bebekleriyle gereğince ilgilenmediğini söylerken, "Hayatımızın en kötü döneminde bizi yarı yolda bıraktın" diye sitemde bulundu.

PSG'li Jese Rodriguez eski sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki...

SAYGI BEKLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Jese Rodriguez ise ayrılık sonrası, "Bilmenizi isterim ki Aurah ile olan ilişkim sona erdi. Ortaya çıkacak spekülasyonların önüne geçmek için bu açıklamayı yapıyorum. Ona, çocuklarıma, aileme, son ameliyat ile birlikte iyileşme yoluna giren oğlumuz Nyan'a saygı gösterilmesini istiyorum. Yakın bir zamanda hastaneden çıkmasını bekliyoruz." dedi.

PSG'li Jese Rodriguez eski sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki...

Sancılı bir ayrılık sürecinin ardından ikili İspanyol basınında tekrar gündeme geldi.

PSG'li Jese Rodriguez eski sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki...

Jese Rodriguez'in, eski kız arkadaşının bir TV yarışmasından elenmesi için 5 bin euro harcayarak rakiplerine oy verdiği ortaya çıktı.

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