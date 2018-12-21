PSG'li Jese Rodriguez eski sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki...
Eski sevgilinizden intikam almak için en fazla ne yaparsınız... Paris Saint Germain'de forma giyen Jese Rodriguez, ayrıldığı sevgilisi Aurah Ruiz'den öyle bir intikam aldı ki akıllara zarar. İşte Jese Rodriguez'in intikam hikayesi.
21 Aralık 2018 Cuma, 09:19:16 Güncelleme: 09:38:12
SAYGI BEKLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Jese Rodriguez ise ayrılık sonrası, "Bilmenizi isterim ki Aurah ile olan ilişkim sona erdi. Ortaya çıkacak spekülasyonların önüne geçmek için bu açıklamayı yapıyorum. Ona, çocuklarıma, aileme, son ameliyat ile birlikte iyileşme yoluna giren oğlumuz Nyan'a saygı gösterilmesini istiyorum. Yakın bir zamanda hastaneden çıkmasını bekliyoruz." dedi.
DİĞER GALERİLER