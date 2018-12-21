PSG'li Jese Rodriguez eski sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki...

SAYGI BEKLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Jese Rodriguez ise ayrılık sonrası, "Bilmenizi isterim ki Aurah ile olan ilişkim sona erdi. Ortaya çıkacak spekülasyonların önüne geçmek için bu açıklamayı yapıyorum. Ona, çocuklarıma, aileme, son ameliyat ile birlikte iyileşme yoluna giren oğlumuz Nyan'a saygı gösterilmesini istiyorum. Yakın bir zamanda hastaneden çıkmasını bekliyoruz." dedi.