Galatasarayda gündem Teemu Pukki

Galatasaray'da gündem Teemu Pukki
İngiltere'nin Norwich takımında forma giyen ve Galatasaray'ın gündeminde olan Finlandiyalı Teemu Pukki, sarı kırmızılı takım hakkında "Avrupa'nın saygın ve değerli ekiplerinden birisi" açıklamasını yaptı.
6 Aralık 2018 Perşembe, 09:24:24
Güncelleme: 09:25:29
Devre arasında forvete kimi alacağı büyük merak konusu olan Galatasaray'a Teemu Pukki'den yeşil ışık...
Sarı-kırmızılı takımın, golcü adaylarından birisi olan Finlandiyalı golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elense de Galatasaray'ın Avrupa'nın saygın ekiplerinden birisi olmaya devam ettiğini ifade etti.
İngiliz basınına yaptığı açıklamada, adının Galatasaray başta birçok takımla anılmasıyla ilgili, "Bekleyip göreceğiz. Şu an Norwich City'ye konsantre olmuş durumdayım ama gelecek ne getirir bilemiyorum" ifadesini kullandı.
Yaz transfer döneminde İngiliz kulübüne bedelsiz gelen 28 yaşındaki başarılı oyuncunun, Galatasaray'ın teklifinin resmiyete dökülmesini beklediği ifade edildi.
4 sezon Brondby'de forma giydikten sonra bedelsiz olarak Norwich City'ye transfer olan Teemu Pukki'nin düşük maliyeti nedeniyle transferinin gerçekleşme ihtimali yüksek görülüyor.