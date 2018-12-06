Beşiktaş Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu istiyor

Ryan Babel'in adının Galatasaray ile anılmasından rahatsız olan Beşiktaş, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun peşine düştü.

6 Aralık 2018 Perşembe, 08:33:02 Güncelleme: 08:33:47
Beşiktaş Galatasaraylı Henry Onyekuruyu istiyor

Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler için mesai harcarken, bir yandan da yeni sezon transferleri için girişimlerini sürdürüyor.

Beşiktaş Galatasaraylı Henry Onyekuruyu istiyor

Siyah-beyazlılar ilk olarak, sözleşmesi bitecek olan oyuncuların yerini doldurmak istiyor.

Beşiktaş Galatasaraylı Henry Onyekuruyu istiyor

Öncelikli düşünülen mevkilerin başında da sol kanat geliyor.

Beşiktaş Galatasaraylı Henry Onyekuruyu istiyor

Sezon sonu anlaşması bitecek olan Ryan Babel'in yerine genç ve dinamik biri oyuncu aralan Kara Kartalların, Hollandalı yıldızla ilgilenen Galatasaray'ın sol kanadında kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için düğmeye bastığı ifade edildi.

Beşiktaş Galatasaraylı Henry Onyekuruyu istiyor

İNGİLİZ RADYOSU DUYURDU
İngiliz Eklipse Sports Radio'da yer alan iddiaya göre Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun'un transferi sırasında iyi ilişkiler kurduğu Everton'lı yöneticilere, G.Saray'ın 800 bin euro bedelle kiraladığı Onyekuru'nun durumunu sordu.

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