Beşiktaş Galatasaraylı Henry Onyekuruyu istiyor

Beşiktaş Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu istiyor
Ryan Babel'in adının Galatasaray ile anılmasından rahatsız olan Beşiktaş, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun peşine düştü.
6 Aralık 2018 Perşembe, 08:33:02
Güncelleme: 08:33:47
Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler için mesai harcarken, bir yandan da yeni sezon transferleri için girişimlerini sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar ilk olarak, sözleşmesi bitecek olan oyuncuların yerini doldurmak istiyor.
Öncelikli düşünülen mevkilerin başında da sol kanat geliyor.
Sezon sonu anlaşması bitecek olan Ryan Babel'in yerine genç ve dinamik biri oyuncu aralan Kara Kartalların, Hollandalı yıldızla ilgilenen Galatasaray'ın sol kanadında kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için düğmeye bastığı ifade edildi.
İNGİLİZ RADYOSU DUYURDU
İngiliz Eklipse Sports Radio'da yer alan iddiaya göre Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun'un transferi sırasında iyi ilişkiler kurduğu Everton'lı yöneticilere, G.Saray'ın 800 bin euro bedelle kiraladığı Onyekuru'nun durumunu sordu.