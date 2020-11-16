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Galatasaray'da gündem bir kez daha Kenan Karaman! Ocakta transfer bitiyor
Galatasaray'da gündem bir kez daha Kenan Karaman! Ocakta transfer bitiyor
Galatasaray, Fatih Terim'in çok istemesine rağmen sezon başında bir türlü kadroya dahil edilemeyen Kenan Karaman transferinde bir kez daha harekete geçti. Düsseldorf ile sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu şçşn nabız yoklayan sarı-kırmızılı ekip, ocak ayında cüzi bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmeyi hedefliyor.
16.11.2020 09:39
- Son Güncelleme: 16.11.2020 09:39
Galatasaray'da erken başlayan transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor.
Sezon başında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan istenen milli yıldız Kenan Karaman bir türlü kadroya katılamamıştı. Aslan'ın, 26 yaşındaki hücumcu için ısrarı sürerken, Düsseldorf'la aylardır dirsek temasının devam ettiği öğrenildi.
FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR
Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsat bilen Cim Bom, Ocak ayında cüzzi bir rakam karşılığında transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.
Fanatik'in haberine göre Kenan'ın da Alman temsilcisinin yönetimine gitmek için baskı yapması da Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in de özellikle hücumun her bölgesinde görev yapabilmesi nedeniyle Kenan'ı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.
Bu nedenle Mustafa Cengiz ve ekibinin şimdiden teklif üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.