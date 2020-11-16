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Galatasaray'da gündem bir kez daha Kenan Karaman! Ocakta transfer bitiyor

Galatasaray, Fatih Terim'in çok istemesine rağmen sezon başında bir türlü kadroya dahil edilemeyen Kenan Karaman transferinde bir kez daha harekete geçti. Düsseldorf ile sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu şçşn nabız yoklayan sarı-kırmızılı ekip, ocak ayında cüzi bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmeyi hedefliyor.

16.11.2020 09:39 - Son Güncelleme: 16.11.2020 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





