Galatasaray'da Gedson Fernandes planı! Fatih Terim devreye girecek

Süper Lig'de evinde Beşiktaş'ı devirerek şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüreceğinin sinyalini veren Galatasaray'da Gedson Fernandes son haftalardaki formuyla ön plana çıktı. Devre arası transfer döneminde Benfica'dan kiralanan yıldız ismi bir yıl daha kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in Benfica'da yönetici olan Rui Costa'yı arayarak ricada bulunacağı öğrenildi.

10.05.2021 09:29 - Son Güncelleme: 10.05.2021 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





