Galatasaray'da Gedson Fernandes planı! Fatih Terim devreye girecek
Süper Lig'de evinde Beşiktaş'ı devirerek şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüreceğinin sinyalini veren Galatasaray'da Gedson Fernandes son haftalardaki formuyla ön plana çıktı. Devre arası transfer döneminde Benfica'dan kiralanan yıldız ismi bir yıl daha kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in Benfica'da yönetici olan Rui Costa'yı arayarak ricada bulunacağı öğrenildi.
10.05.2021 09:29
- Son Güncelleme: 10.05.2021 09:29
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği derbi maçına damga vuran Gedson Fernandes, taraftarların sevgilisi oldu…
Tutuk başladığı Galatasaray kariyerinde hızlı bir şekilde göze giren 22 yaşındaki yıldızın takımda gelecek sezon da kalması isteniyor.
Devre arasında büyük uğraşlarla Benfica'dan 6 aylığına kiralanan yıldız orta saha için Teknik Direktör Fatih Terim, eski öğrencisi Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile özel bir görüşme yapmıştı.
İmparator, sezon bitiminde takımın başında kalmasa bile Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda yeniden ricada bulunacağı öğrenildi.
Taraftarların çok istediği Gedson, Beşiktaş maçında yaptığı asistin dışında basmadık yer bırakmamıştı.