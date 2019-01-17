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Galatasaray'da forvete çifte takviye

Süper Lig'de transfer döneminde şu ana kadar aldığı futbolculardan çok sattıkları ile gündem yaratan Galatasaray'da Fatih Terim forvete 2 takviye istedi. Sarı Kırmızılı yöneticiler Terim'in bu isteği doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor...

17 Ocak 2019 Perşembe, 11:28:31 Güncelleme: 11:29:14
Galatasaray'da forvete çifte takviye

Sarı kırmızılar devre arası transfer dönemine mutlak golcü parolası ile girdi ancak bombalar takım içinden peş peşe patlamaya devam ediyor...

Galatasaray'da forvete çifte takviye

Garry Rodrigues ve Ozan Kabak transferlerinden 22,25 milyon euro para kazanıldı.

Galatasaray'da forvete çifte takviye

Belhanda, Fernando ve Maicon için de devrede olan kulüpler var ancak teknik direktör Fatih Terim bu isimlerin takımda kalmasını istiyor.

Galatasaray'da forvete çifte takviye

Öyle ki yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'da teknik direktör Terim, kadro sıkıntısı çekmek yerine lig ve Avrupa'da önemli işlere imza atmak peşinde. Tüm bunlar yaşanırken flaş bir gelişme daha yaşandı...

Galatasaray'da forvete çifte takviye

Forvet transferi konusunda da belirli aşamalar kaydeden sarı kırmızılı yönetim, Ozan Kabak transferi sonrası alacağı transfer ücretini nerede kullanacağı da belli oldu. İşte detaylar...

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