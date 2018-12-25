Galatasaray'da flaş iddia! Muslera ile yollar ayrılıyor mu?

Süper Lig'in ilk yarısını lider M. Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, devre arası ve yaz transfer dönemlerinde kadroda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yapılacak olan değişiklik iddiaları arasında en sürpriz olanı ise takımın sembol isimlerinden Fernando Muslera ile yolların ayrılacak olması. Peki Fernando Muslera Galatasaray'dan gidecek mi? İşte Galatasaraylıların merakla beklediği o detaylar...

25 Aralık 2018 Salı, 19:10:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





