Galatasaray'da flaş iddia! Muslera ile yollar ayrılıyor mu?
Süper Lig'in ilk yarısını lider M. Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, devre arası ve yaz transfer dönemlerinde kadroda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yapılacak olan değişiklik iddiaları arasında en sürpriz olanı ise takımın sembol isimlerinden Fernando Muslera ile yolların ayrılacak olması. Peki Fernando Muslera Galatasaray'dan gidecek mi? İşte Galatasaraylıların merakla beklediği o detaylar...
FERNANDO MUSLERA
Galatasaray taraftarının sevgilisi... Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı ve sembol isimlerinden Fernando Muslera, bu sezon gösterdiği vasat performans ile 'satılabilir oyuncular' listesine girmiş vaziyette. İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig'den talipleri olan Muslera, 10 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmesi halinde satılacak.