Galatasaray'da flaş iddia! Muslera ile yollar ayrılıyor mu?

Süper Lig'in ilk yarısını lider M. Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, devre arası ve yaz transfer dönemlerinde kadroda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yapılacak olan değişiklik iddiaları arasında en sürpriz olanı ise takımın sembol isimlerinden Fernando Muslera ile yolların ayrılacak olması. Peki Fernando Muslera Galatasaray'dan gidecek mi? İşte Galatasaraylıların merakla beklediği o detaylar...

25 Aralık 2018 Salı, 19:10:09
Galatasaray'da flaş iddia! Muslera ile yollar ayrılıyor mu?

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, yaşanılan sakatlık, ceza ve mali krizin ardından kadroda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

İşte Galatasaray'da yolların ayrılmasının beklendiği isimler;

Galatasaray'da flaş iddia! Muslera ile yollar ayrılıyor mu?

MAICON ROQUE

Brezilyalı stoper, gösterdiği istikrarsız performans nedeniyle gözden çıkartılmış vaziyette.

Galatasaray'da flaş iddia! Muslera ile yollar ayrılıyor mu?

Maicon'a Arap Yarımadası'ndan büyük bir ilgi olduğu biliniyor. Tecrübeli stoper ile devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da flaş iddia! Muslera ile yollar ayrılıyor mu?

FERNANDO MUSLERA

Galatasaray taraftarının sevgilisi... Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı ve sembol isimlerinden Fernando Muslera, bu sezon gösterdiği vasat performans ile 'satılabilir oyuncular' listesine girmiş vaziyette. İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig'den talipleri olan Muslera, 10 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmesi halinde satılacak.

Galatasaray'da flaş iddia! Muslera ile yollar ayrılıyor mu?

Tecrübeli file bekçisinin yerine ise Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk'ün transfer edileceği bilgisi kulislerde dolanıyor. Tecrübeli eldivenin olası transferinin önümüzdeki yaz gerçekleşeceği konuşuluyor.

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