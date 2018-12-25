Fikret Orman'dan flaş açıklama! "Yolları ayıracağız"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2018 Salı, 20:26:49
Fikret Orman'dan flaş açıklama! Yolları ayıracağız

Beşiktaş Başkanı Fİkret Orman, NTV'de yayınlanan Spor Aktüel programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Fikret Orman'dan flaş açıklama! Yolları ayıracağız

İşte Orman'ın açıklamaları:

Fikret Orman'dan flaş açıklama! Yolları ayıracağız

"Biz ağzı konuşan değil de, ayakları konuşan, sahada Beşiktaş ruhunu ortaya koyan oyuncular bekliyoruz. Oradan bireysel hesaplara, bireysel kariyerlere gitmek isteyen oyuncular olunca, takım bütünlüğünden uzaklaşıyorsunuz."

Fikret Orman'dan flaş açıklama! Yolları ayıracağız

"Futbolun içinde ilk defa böyle olmuş değil, "Allah Allah" bir durumda değiliz. Trabzon maçını kazanmış ve Kasımpaşa maçını da kazanmış olsak, şu anda liderle 4 puan farkımız vardı."

Fikret Orman'dan flaş açıklama! Yolları ayıracağız

"6,5 sene içerisinde Beşiktaş'ta 3 hocayla çalışmışım. Hiçbir hocayla, ilişkilerim maç skoruna göre hareket etmemiştir. Yönetim tarzımız bir olaya göre pozisyon almak değildir. Benim lider özelliğim var, doğru bildiğimi yaparım."

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