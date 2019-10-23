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Galatasaray'da flaş ayrılık! Terim onay verdi

Şampiyonlar Ligi'nde grupta 3 maç sonunda 1 puanla sonuncu sırada bulunan Galatasaray'da Real Madrid maçı sonrası sular durulmuyor. Oyundan çıkarken taraftarların tepkisine maruz kalan Belhanda, bu tepkilere küfür ederek cevap vermişti. Faslı futbolcunun maçın ardından Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyduğu, Fatih Terim'in de bu ayrılığa onay verdiği öğrenildi. İşte Galatasaray son dakika haberleri...

23.10.2019 13:37 - Son Güncelleme: 23.10.2019 13:38
Galatasaray'da flaş ayrılık! Terim onay verdi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3'üncü maçında sahasında dünya devi Real Madrid'i konuk etti.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Terim onay verdi

Temsilcimiz 18'inci dakikada Toni Kroos'un golüne engel olamadı ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Terim onay verdi

1 puanla A grubunda sonuncu sırada yer alan Cimbom, gruptan çıkma şansını da zora sokmuş oldu.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Terim onay verdi

Gruptaki diğer maçta ise Paris Saint Germain, deplasmanda Club Brugge'yi rahat geçerken 9 puanla liderlik koltuğunu sağlama aldı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Terim onay verdi

Real Madrid karşılaşmasında Belhanda ve Seri'ye gösterilen tepkiler dikkat çekmişti...

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