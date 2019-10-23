Galatasaray'da flaş ayrılık! Terim onay verdi

Şampiyonlar Ligi'nde grupta 3 maç sonunda 1 puanla sonuncu sırada bulunan Galatasaray'da Real Madrid maçı sonrası sular durulmuyor. Oyundan çıkarken taraftarların tepkisine maruz kalan Belhanda, bu tepkilere küfür ederek cevap vermişti. Faslı futbolcunun maçın ardından Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyduğu, Fatih Terim'in de bu ayrılığa onay verdiği öğrenildi. İşte Galatasaray son dakika haberleri...

23.10.2019 13:37 - Son Güncelleme: 23.10.2019 13:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





