Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Mete Kalkavan hangi takımlı? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar...

Spor Toto Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek olan Mete Kalkavan'ın hangi takımı tutuğu merak konusu oldu. Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım.

23.10.2019 11:49 - Son Güncelleme: 23.10.2019 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





