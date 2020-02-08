Galatasaray'da Falcao şoku! Hayal kırıklığı yarattı
Son dakika haberi... Galatasaray'da Radamel Falcao, geldiği günden itibaren gollerinden çok sakatlıklarıyla konuşuluyor. Büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı yıldız Falcao'nun istatistiki raporu, hayal kırıklığı yarattı.
08.02.2020 11:23
- Son Güncelleme: 08.02.2020 11:23
Galatasaray'da Falcao bilmecesi devam ediyor. Sarı-kırmızılılara sezon başında büyük uğraşlar sonucu katılan Radamel Falcao, bir türlü bekleneni veremedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Radamel Falcao yaklaşık 4.5 ay önce çok büyük umutlarla Galatasaray'a transfer oldu. Ancak geride kalan 129 günde beklentilerin uzağında kaldı.
Bonuslarla 7 milyon Euro maaşı olan Kolombiyalı yıldız 129 günde sakatlıklarının etkisiyle sadece 42 idmanda takımla çalışabildi.
Bu süreçte tam 13 maç kaçıran Falcao sadece 15 maçta forma giyebildi. 33 yaşındaki forvet 129 günün 72'sini ise tedavi, dinlenme, tatil, salon çalışması ve düz koşularla geçirdi.
İki ayı aşkın ilk sakatlığının ardından 7 Aralık'ta sahalara dönen Falcao, 26 Ocak'ta yine sakatlandı. Bir türlü ritmini bulamayan tecrübeli yıldız beklenen performansın uzağında kaldı.