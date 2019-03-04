GaleriSpor

Galatasaray'da Erzurum şoku sürüyor! Fatih Terim o ismi defterden sildi

Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Galatasaray, Erzurum B.B deplasmanında 1-1 berabere kalarak zirve yolun büyük bir yara aldı. Erzurum'dan 1 puanla dönen Galatasaray'da yankılar sürerken teknik direktör Fatih Terim o yıldız ismin üzerini çoktan çizdi bile...

04.03.2019 12:22 - Son Güncelleme: 04.03.2019 12:28
Galatasaray'da Erzurum şoku sürüyor! Fatih Terim o ismi defterden sildi

Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında BB.Erzurumspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı, lider Başakşehir ile olan puan farkı 8'e çıktı. Bu beraberliğin yankıları Galatasaray camiasında devam ediyor. Her ne kadar Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim '8 de olsa 18 de olsa olsa puan farkı kapanır' açıklamasını yapsa da tepkiler dinmiyor. Öte yandan daha şimdiden o ismin üstü çizildi.

Galatasaray'da Erzurum şoku sürüyor! Fatih Terim o ismi defterden sildi

Her ne kadar şampiyonluk iddiasını tamamen kaybetmese bile Erzurumspor karşısında oynanan futbol Terim'i endişeye soktu. ''Bugün burada kazansak dahi ben takımın bugünkü oyununu beğenmedim'' diyen deneyimli teknik adam, takımdaki bazı taşları yerinden değiştirmek istiyor.

Galatasaray'da Erzurum şoku sürüyor! Fatih Terim o ismi defterden sildi

Feghouli ve Belhanda'nın artan performansından çok memnun kalan Terim, kanat organizasyonlarının yeterli verimi alamamasından şikayetçi.

Galatasaray'da Erzurum şoku sürüyor! Fatih Terim o ismi defterden sildi

10 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Mbaye Diagne'yi Kasımpaşa'dan kadrosuna katan Galatasaray'da Diagne'nin hava hakimiyetinden gerekli verimi alamadığı görüşüne varan başarılı hoca, yıldız ismin üzerini çizdi.

Galatasaray'da Erzurum şoku sürüyor! Fatih Terim o ismi defterden sildi

TERİM KARARINI VERDİ
Deneyimli teknik adam, Galatasaray'a sezon başı Everton'dan kiralık olarak transfer edilen Henry Onyekuru'nun bonservisini almayı düşünmüyor.
Galatasaray'a geldiği ilk günlerde taraftarın sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru, son haftalardaki performansıyla gözden düştü.
İlk zamanlarındaki istekli görüntüsünden uzak bir görüntü çizdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sosyal medyadan tepki yağdı! Arda Turan ve Fırat Aydınus...
Sosyal medyadan tepki yağdı! Arda Turan ve Fırat Aydınus...