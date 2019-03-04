Galatasaray'da Erzurum şoku sürüyor! Fatih Terim o ismi defterden sildi
Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Galatasaray, Erzurum B.B deplasmanında 1-1 berabere kalarak zirve yolun büyük bir yara aldı. Erzurum'dan 1 puanla dönen Galatasaray'da yankılar sürerken teknik direktör Fatih Terim o yıldız ismin üzerini çoktan çizdi bile...
Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında BB.Erzurumspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı, lider Başakşehir ile olan puan farkı 8'e çıktı. Bu beraberliğin yankıları Galatasaray camiasında devam ediyor. Her ne kadar Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim '8 de olsa 18 de olsa olsa puan farkı kapanır' açıklamasını yapsa da tepkiler dinmiyor. Öte yandan daha şimdiden o ismin üstü çizildi.
TERİM KARARINI VERDİ
Deneyimli teknik adam, Galatasaray'a sezon başı Everton'dan kiralık olarak transfer edilen Henry Onyekuru'nun bonservisini almayı düşünmüyor.
Galatasaray'a geldiği ilk günlerde taraftarın sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru, son haftalardaki performansıyla gözden düştü.
İlk zamanlarındaki istekli görüntüsünden uzak bir görüntü çizdi.