Galatasaray'da Erzurum şoku sürüyor! Fatih Terim o ismi defterden sildi

Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında BB.Erzurumspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı, lider Başakşehir ile olan puan farkı 8'e çıktı. Bu beraberliğin yankıları Galatasaray camiasında devam ediyor. Her ne kadar Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim '8 de olsa 18 de olsa olsa puan farkı kapanır' açıklamasını yapsa da tepkiler dinmiyor. Öte yandan daha şimdiden o ismin üstü çizildi.