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Beşiktaş'tan güzel başlangıç! (MS: Akhisarspor 1-3 Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasının açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti

18 Ocak 2019 Cuma, 22:21:10 Güncelleme: 22:27:13
Beşiktaş'tan güzel başlangıç! (MS: Akhisarspor 1-3 Beşiktaş)

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş'tan güzel başlangıç! (MS: Akhisarspor 1-3 Beşiktaş)

Beşiktaş, 23. dakikada Dorukhan Toköz'ün müthiş golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Beşiktaş'tan güzel başlangıç! (MS: Akhisarspor 1-3 Beşiktaş)

Kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma iyi ortaladı, Gökhan Gönül kafayı vurdu ve farkı ikiye çıkardı.

Beşiktaş'tan güzel başlangıç! (MS: Akhisarspor 1-3 Beşiktaş)

Adem Ljajic'in pasında Larin, 76. dakikada farkı üçe çıkardı.

Beşiktaş'tan güzel başlangıç! (MS: Akhisarspor 1-3 Beşiktaş)

Ev sahibi Akhisar, 81'de Cikalleshi ile farkı yeniden ikiye indirdi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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