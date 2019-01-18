Beşiktaş'tan güzel başlangıç! (MS: Akhisarspor 1-3 Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasının açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş, 23. dakikada Dorukhan Toköz'ün müthiş golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma iyi ortaladı, Gökhan Gönül kafayı vurdu ve farkı ikiye çıkardı. Adem Ljajic'in pasında Larin, 76. dakikada farkı üçe çıkardı. Ev sahibi Akhisar, 81'de Cikalleshi ile farkı yeniden ikiye indirdi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu skorun ardından puanını 29'a çıkartan Beşiktaş, 2019'a galibiyetle başladı. Akhisar 17 puanda kaldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınma sırasında Burak Yılmaz hariç ilk 11'de oynayan tüm futbolcuların yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın'ı tribüne davet ederek destek verdi.