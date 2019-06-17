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Galatasaray'da Diagne dönemi bitti! İşte transfer olacağı kulüp ve alacağı para...

Adı transfer haberlerinin tepesinden düşmeyen Mbaye Diagne'de birbiri ardında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezon arasında Galatasaray'ın, Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Diagne'nin performansı beklenenin altında kalmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Instagram profilinden Galatasaray yazısını kaldırması bardağı taşıran son damla olmuştu. Diagne'den flaş hamle gelmesine geldi ama öte yandan transferi hakkında detaylara netleşmeye de başlıyor. İşte detaylar...

17.06.2019 12:37 - Son Güncelleme: 17.06.2019 12:46
Galatasaray'da Diagne dönemi bitti! İşte transfer olacağı kulüp ve alacağı para...

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da tüm camia yeni transferler için geri sayıma geçti.

Galatasaray'da Diagne dönemi bitti! İşte transfer olacağı kulüp ve alacağı para...

Önce oyuncu satışına odaklanan yönetim, Diagne konusunda da istediği sonuca ulaştı.

Galatasaray'da Diagne dönemi bitti! İşte transfer olacağı kulüp ve alacağı para...

Diagne de Instagram profilindeki Galatasaray yazısını kaldırmıştı. Bu hareket transferin resmen bittiği şeklinde yorumlanmıştı.

Galatasaray'da Diagne dönemi bitti! İşte transfer olacağı kulüp ve alacağı para...

YENİDEN PROFİLİNE EKLEDİ AMA

Senegalli Galatasaray yazısını profiline ekledi eklemesine ama kulüp sessiz kalmayacak.

Galatasaray'da Diagne dönemi bitti! İşte transfer olacağı kulüp ve alacağı para...

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA KATILMAMIŞTI

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmak yerine tatile giden Diagne'nin bu hareketi de o dönemde büyük tepki almış, sarı-kırmızılı yönetim, aile sorunları nedeniyle erken gittiğini dile getirmişti.

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