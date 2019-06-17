Galatasaray'da Diagne dönemi bitti! İşte transfer olacağı kulüp ve alacağı para...

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA KATILMAMIŞTI

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmak yerine tatile giden Diagne'nin bu hareketi de o dönemde büyük tepki almış, sarı-kırmızılı yönetim, aile sorunları nedeniyle erken gittiğini dile getirmişti.