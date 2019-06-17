Galatasaray'da Diagne dönemi bitti! İşte transfer olacağı kulüp ve alacağı para...
Adı transfer haberlerinin tepesinden düşmeyen Mbaye Diagne'de birbiri ardında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezon arasında Galatasaray'ın, Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Diagne'nin performansı beklenenin altında kalmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Instagram profilinden Galatasaray yazısını kaldırması bardağı taşıran son damla olmuştu. Diagne'den flaş hamle gelmesine geldi ama öte yandan transferi hakkında detaylara netleşmeye de başlıyor. İşte detaylar...
17.06.2019 12:37
- Son Güncelleme: 17.06.2019 12:46
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