Galatasaray'ın yeni sezon forması tanıtıldı! İşte son şampiyonun yeni sezon forması

İŞTE GALATASARAY'IN 2019-20 SEZONUNDA GİYECEĞİ İÇ SAHA FORMASI

Birçok ürün tükenirken Galatasaray, başarı ile gelen ilginin gelire çevrilmesi adına tedarik sponsoru Nike ile görüşerek 2019-20 sezonu forma, yeni ürünlerin bir an önce İstanbul'a gelmesini istemişti. Ve yeni forma sosyal medyadan tanıtıma sunuldu.