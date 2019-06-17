Galatasaray'ın yeni sezon forması tanıtıldı! İşte son şampiyonun yeni sezon forması
Liglerin bir kısmı tatile girdi, bir kısmının ise eli kulağında... Hal böyle olunca kulüplerin gelecek sezon için hazırlıkları başladı. İlk değişiklikler formalarda. Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 sezonunda giyeceği iç saha formasını kulübün sosyal medyada hesabından tanıttı. Taraftarlar tarafından oldukça beğenilen formanın satış fiyatı ise 249.90 TL.
17.06.2019 11:57
- Son Güncelleme: 17.06.2019 11:57
İŞTE GALATASARAY'IN 2019-20 SEZONUNDA GİYECEĞİ İÇ SAHA FORMASI
Birçok ürün tükenirken Galatasaray, başarı ile gelen ilginin gelire çevrilmesi adına tedarik sponsoru Nike ile görüşerek 2019-20 sezonu forma, yeni ürünlerin bir an önce İstanbul'a gelmesini istemişti. Ve yeni forma sosyal medyadan tanıtıma sunuldu.
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