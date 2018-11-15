Galatasaray'da devre arası transfer harekatı

Sezon başı transfer dönemini iyi değerlendiremeyen Galatasaray, Ocak ayını şimdiden iple çekiyor. Takımdaki eksik mevkileri belirleyen teknik heyet yönetime rapor sunarken transfer için gerekli bütçenin ise oyuncu satışı ile sağlanacağı iddia edildi.

15 Kasım 2018 Perşembe, 10:44:32 Güncelleme: 10:46:11
Galatasarayda devre arası transfer harekatı

Cimbom'da bu sezon Fatih Terim'in parlattığı isimlerden olan Ozan Kabak'a İtalyan devleri bir bir talip oluyor.

Galatasarayda devre arası transfer harekatı

Milano ekipleri İnter ve Milan'dan sonra Roma da 18 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için harekat başlattı

Galatasarayda devre arası transfer harekatı

Sarı-kırmızılı ekibin scoutlarının genç savunmacıyı 4 kez izlettikleri ve beğendikleri kaydedildi

Galatasarayda devre arası transfer harekatı

Roma, Ozan Kabak için Aslan'ın kapısını çalacak.

Galatasarayda devre arası transfer harekatı

Galatasaray başarılı stoperi için 20 milyon euro istiyor.

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