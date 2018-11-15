Galatasarayda devre arası transfer harekatı

Galatasaray'da devre arası transfer harekatı
Sezon başı transfer dönemini iyi değerlendiremeyen Galatasaray, Ocak ayını şimdiden iple çekiyor. Takımdaki eksik mevkileri belirleyen teknik heyet yönetime rapor sunarken transfer için gerekli bütçenin ise oyuncu satışı ile sağlanacağı iddia edildi.
15 Kasım 2018 Perşembe, 10:44:32
Güncelleme: 10:46:11
Cimbom'da bu sezon Fatih Terim'in parlattığı isimlerden olan Ozan Kabak'a İtalyan devleri bir bir talip oluyor.
Milano ekipleri İnter ve Milan'dan sonra Roma da 18 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için harekat başlattı
Sarı-kırmızılı ekibin scoutlarının genç savunmacıyı 4 kez izlettikleri ve beğendikleri kaydedildi
Roma, Ozan Kabak için Aslan'ın kapısını çalacak.
Galatasaray başarılı stoperi için 20 milyon euro istiyor.